บิทคอยน์พักตัวชั่วคราว! นักลงทุนระยะสั้นลดแรงขาย ขณะราคาติดแนวต้าน 115,000 ดอลลาร์

Glassnode เผยตลาดบิทคอยน์เข้าสู่ภาวะสมดุลระยะสั้น หลังนักลงทุนสายเก็งกำไรลดแรงขายทำกำไร แม้ราคาจะยังไม่ผ่านระดับแนวต้าน 115,000 ดอลลาร์ สะท้อนพฤติกรรมตลาดที่เริ่มนิ่งขึ้น ขณะนักวิเคราะห์ชี้สัญญาณระยะยาวยังคงเป็นบวก มีโอกาสพุ่งแตะระดับ 250,000 ดอลลาร์ภายในปี 2568 หากกระแสเงินยังไม่หยุดไหลเข้า
ตลาดบิทคอยน์กำลังอยู่ในช่วง “พักตัวลงชั่วคราว” หลังราคาที่ย่อตัวจากจุดสูงสุดตลอดกาล ล่าสุดเริ่มสร้างฐานที่ระดับ 112,000–115,000 ดอลลาร์ โดยรายงานจาก Glassnode ชี้ว่า นักลงทุนระยะสั้นเริ่มลดการเทขายทำกำไรลงอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสะสมพลังรอบใหม่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
Glassnode รายงานสถานการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยระบุว่า กลุ่มนักลงทุนบิทคอยน์ระยะสั้น (Short-Term Holders หรือ STH) ที่ถือครองไม่เกิน 155 วัน ได้ลดแรงขายทำกำไรลงอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการซื้อขายจากผู้ที่ขายแบบมีกำไร ลดลงมาอยู่ที่เพียง 45% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับเป็นกลางอย่างมีนัยสำคัญ
"ตลาดอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสมดุล" คือคำวิเคราะห์หลักของ Glassnode ที่ชี้ว่ากว่า 70% ของอุปทานในมือของ STH ยังอยู่ในภาวะกำไร ขณะที่กิจกรรมการเคลื่อนไหวของเหรียญสะท้อนภาพที่ 'กำไรและขาดทุนเกือบเท่ากัน' สภาวะนี้ถือว่าเป็นจุดสมดุลของรอบขาขึ้นในอดีต และไม่ได้เป็นสัญญาณความผิดปกติใด ๆ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนระยะสั้นกลุ่มนี้ มีความสำคัญต่อโครงสร้างตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากในภาวะผันผวน STH มักเป็นกลุ่มที่รีบขายก่อน ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันในฝั่งอุปทาน แต่การผ่อนคลายล่าสุด อาจตีความได้ว่า ความตื่นตระหนกเริ่มลดลง
ข้อมูลจาก Nansen ระบุว่า ราคาของบิทคอยน์ร่วงลงแตะจุดต่ำสุดที่ 112,044 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทำจุดสูงสุดไว้ที่ 123,100 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา และล่าสุด ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ราคากลับขึ้นมาซื้อขายที่บริเวณ 114,766 ดอลลาร์
Checkonchain หนึ่งในแพลตฟอร์มวิเคราะห์ on-chain ระบุผ่านโพสต์ X ว่า อัตราส่วน Spent Output Profit Ratio (SOPR) สำหรับ STH ชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อรายใหม่ที่ซื้อใกล้จุดสูงสุดกำลังขายแบบขาดทุน มากกว่าผู้ที่ถือยาวและทำกำไรได้ ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนว่าแรงขายจากกลุ่ม “มืออ่อน” เริ่มทยอยออกไปแล้ว
“ผู้ซื้อกลุ่มบน ๆ และกลุ่มที่ ‘ใจไม่ถึง’ หลายรายเริ่มขายออกใกล้ราคาต้นทุน พร้อมส่งสัญญาณว่า ‘รีบหนีในช่วงที่ยังมีเวลา’” Checkonchain ระบุ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี 2568 ยังมีทิศทางที่เป็นบวกตามมุมมองของนักวิเคราะห์จำนวนมาก โดย Checkonchain ชี้ว่า หากมีการปรับฐานแรงลงในระยะสั้น แล้วสามารถดีดตัวกลับเข้าสู่ “ตัวเลขสีเขียว” ได้อย่างมั่นคง จะยืนยันว่าตลาดกระทิงยังเดินหน้าต่อได้
ด้านทอม ลี ผู้ร่วมก่อตั้ง Fundstrat และประธานบริษัท BitMine ยังยืนยันความเชื่อมั่นว่าบิทคอยน์ มีโอกาสไต่ขึ้นถึงระดับ 250,000 ดอลลาร์ภายในปี 2568 แม้ว่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายจะเริ่มปรับลดเป้าหมายลงอย่างระมัดระวัง
“ผมเชื่อว่าบิทคอยน์ จะสามารถยืนเหนือระดับ 120,000 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้ และอาจไปได้ถึง 200,000 หรือแม้แต่ 250,000 ดอลลาร์” ทอม ลี กล่าวในพอดแคสต์ Coin Stories ร่วมกับนาตาเลีย บรูเนียร์ เมื่อวันอังคาร
แม้ทิศทางตลาดจะยังไม่ชัดเจน 100% แต่ข้อมูลเชิงลึกทั้งจาก on-chain และมุมมองนักวิเคราะห์ระดับโลก ต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ตลาดคริปโตไม่ได้หมดพลัง เพียงแค่รอการจุดระเบิดครั้งใหม่ที่จะนำบิทคอยน์กลับสู่เส้นทางขาขึ้นอีกครั้ง