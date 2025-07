PSP คว้า Best Employer Award 2025

พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ คว้ารางวัล Best Employer Award 2025 ประเภท “Award of Excellence for Promoting Provident Fund Savings and Employees’ Financial Well-being” จากโครงการ Smart HR FINCoach โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการจัดการและดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PSP ในการสร้างองค์กรที่ให้ "คน" เป็นศูนย์กลาง พร้อมเป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2593

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSP ผู้นำด้านโซลูชันผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร กล่าวว่า จากการที่ PSP ได้รับรางวัล Best Employer Award 2025 ประเภท “Award of Excellence for Promoting Provident Fund Savings and Employees’ Financial Well-being” หรือ สาขา “ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการออมเพื่อเกษียณและความมั่นคงทางการเงินของพนักงาน” จากโครงการ Smart HR FINCoach โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ซึ่งยกย่ององค์กรที่มีแนวทางโดดเด่นในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินของพนักงานอย่างเป็นระบบ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนา “คน” ภายใต้กรอบกลยุทธ์ ESG โดยเฉพาะมิติ “S – Social” ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกมิติ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพกายและใจ ความปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการที่เหมาะสม ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างครอบคลุมPSP ดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออกแบบสวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ให้พนักงานสามารถวางแผนชีวิตและเกษียณได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Young Leadership Program เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่การอบรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเสริมสร้าง Soft Skills เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการออกแบบ Career Path ที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของแต่ละบุคคลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ PSP ให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง ยอมรับในความหลากหลาย (Diversity & Inclusion) และส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ และมีความสุขในการทำงาน นอกจากนี้ PSP ยังได้การรับรองจากมาตรฐานไทยระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานแรงงานไทย เกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อปฏิบัติการใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีขณะเดียวกัน PSP ยังขยายบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรออกสู่เวทีระดับโลก โดยเข้าร่วม Climate Action Forum @ United Nations, Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านความยั่งยืนกับภาคเอกชนระดับนานาชาติ รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Sustainism Movement ที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN FAO ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับระบบอาหารและซัพพลายเชนให้ยั่งยืนในทุกมิติ สะท้อนให้เห็นว่าการดูแล “คน” ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภายในองค์กร แต่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้ากับระบบเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค“การบริหารจัดการบุคลากรในยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมหรือมีสวัสดิการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องสร้าง ‘ระบบนิเวศของการทำงาน’ ที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีโอกาสเติบโต และมีอนาคตที่มั่นคง PSP จึงลงทุนทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยี และนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของพนักงานรอบด้าน โดยเฉพาะความมั่นคงทางการเงินที่เรามองว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นใจและความสุขในการทำงาน” นายเสกสรร กล่าว“รางวัลนี้ไม่ใช่จุดหมาย แต่เป็นแรงผลักดันให้เรายิ่งมุ่งมั่นกับพันธกิจของ PSP ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และดูแลบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ทั้งในระดับปัจเจกและส่วนรวม เพื่อให้ PSP เป็นองค์กรที่ ‘น่าทำงานด้วย’ จากมุมมองพนักงาน ไม่ใช่จากภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น”สำหรับเป้าหมายระยะต่อไป PSP มีแผนยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไปสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart HR และ AI ในการดูแลพนักงานแบบรายบุคคล พร้อมทั้งขยายโครงการฝึกอบรมสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติและเตรียมพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ รวมทั้งวิถีการทำงานเพื่อรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมเชื่อมโยงเป้าหมายของพนักงานกับก้าวสำคัญสู่เป้าหมาย Net Zero ขององค์กรภายในปี 2593 บนรากฐานของ“คน” ที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนในทุกมิติ