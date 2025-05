เจ้านายใจป๋า! แจกเงินลูกน้องเกือบ 50 ล้าน พร้อมวันหยุด ลั่นมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน (มีคลิป)

วาสนาพนักงาน! กลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ หลัง "หลิวหมิงจุน" เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตในมณฑลซานซี แบ่งกำไรที่ได้รับจากการลงทุนทองคำล่วงหน้า ทั้งหมดเกือบ 10 ล้านหยวน (ประมาณ 50 ล้านบาท) ให้กับพนักงานกว่า 2,000 คน





โดยพนักงานที่ทำงานเกิน 2 ปี จะได้รับเงิน 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) ส่วนพนักงานที่ทำงาน 1-2 ปี จะได้รับเงิน 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท) พร้อมวันหยุด 2 วัน ขณะที่พนักงานที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี จะได้รับวันหยุด 2 วันเช่นกัน พร้อมกับเงิน 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท)





“หากวันหนึ่งผมร่ำรวย ผมจะแบ่งปันมันให้กับทุกคน มันมาจากใจและไม่ใช่คำสัญญาที่เป็นไปไม่ได้”





“เราจะรออย่างอดทน เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนและแบ่งปันผลกำไรอย่างช้าๆ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม มีครอบครัวมากกว่า 2,000 ครอบครัวที่ต้องพึ่งพาเรา ดังนั้นเราต้องดูแลสวัสดิการพนักงานของเรา”

พนักงานคนหนึ่งกล่าวในคลิปวิดีโอ ขณะเข้าแถวรอรับเงิน พร้อมสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขเดิมทีนายหลิวเป็นนักดนตรี ก่อนที่ปี 2021 เขาจะผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการ และก่อตั้งซูเปอร์มาร์เก็ต Ronghe 1+1 Fresh ขึ้นตั้งแต่เปิดกิจการมา ธุรกิจของนายหลิวก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสาขากว่า 33 แห่งในมณฑลซานซี และมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 2,040 คนนายหลิวเผยว่า ตัวเขาเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายล่วงหน้า และโลดแล่นอยู่ในวงการนี้มา 20 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้กำไรมากขนาดนี้ด้านผู้จัดการร้านยืนยันว่า แม้แต่พนักงานทำความสะอาดและพ่อครัวต่างก็ได้รับส่วนแบ่งกันทั่วหน้า ซึ่งจำนวนเงินที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานเนื่องจากนายหลิวมีความคิดที่จะแบ่งปันความมั่งคั่งของเขาให้กับพนักงานตั้งแต่ 2 ปีแล้ว ทั้งยังกล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการฝึกอบรมพนักงานเขาบอกว่า เขาจะทำให้ดีที่สุด เพื่อให้พนักงานของเขามีความสุข และการแจกเงินในครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนทั้งนี้ ปัจจุบัน นายหลิวมีแผนการขยายธุรกิจไปยังมณฑลเหอหนาน"นี่คือเจ้านายที่พนักงานทุกคนใฝ่ฝัน" และ "ถ้าฉันทำงานที่นี่ ฉันจะทำงานให้หนักขึ้นเป็น 10 เท่าอย่างแน่นอน”ที่มา : Chinese boss sparks envy by allotting US$1.4 million from futures profits to 2,000 employees (SCMP)