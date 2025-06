ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป คว้า 4 รางวัลระดับนานาชาติจากเวที “EXA: Employee Experience Awards 2025 Thailand”

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) หนึ่งในบริษัทบริหารจัดการชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีธุรกิจครอบคลุมทั้งโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ได้รับการยกย่องในความมุ่งมั่นอย่างยอดเยี่ยมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการคว้า 4 รางวัลอันทรงเกียรติจากงาน “EXA: Employee Experience Awards 2025 Thailand” โดยทั้ง 4 รางวัลที่น่าภาคภูมิใจนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและจริงจังของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จในระยะยาวภายใต้แผนธุรกิจที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าเพื่อสร้างการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการลงทุนในการพัฒนากำลังคนและการบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับการดำเนินงาน ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานและการทำงานขององค์กรเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อชุมชนโดยรวม และตอกย้ำความเป็นผู้นำบริษัทบริหารจัดการด้านการบริการชั้นนำในภูมิภาคอีกด้วยคุณสรัญญา วัฒนศิริสุข รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า "ที่ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เราเชื่อว่า “คน” คือแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งเป็นหัวใจในความสำเร็จของเรา การลงทุนในด้านการเติบโตของพนักงาน การพัฒนา และสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องสำคัญ แต่เป็นรากฐานของอนาคตที่ยั่งยืนของเรา การคว้ารางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อให้พนักงานทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ การพัฒนาผู้นำได้รับการส่งเสริม และความยั่งยืนถูกบูรณาการเข้าไปในทุกสิ่งที่เราทำ”"ในขณะที่ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มุ่งมั่นในขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะยังคงมุ่งมั่นในการเสริมพลังให้กับทีมงานของเราอย่างไม่หยุดยั้ง และสร้างสรรค์อุตสาหกรรมบริการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ควบคู่ไปกับการบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ไปพร้อมๆ กัน"4 รางวัลแห่งความสำเร็จ - ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับรางวัลใน 4 สาขาหลัก ดังนี้•รางวัลโปรแกรมฝึกอบรมผู้บริหารยอดเยี่ยม (Best Management Training Programme)จากความสำเร็จของโครงการ General Manager Development Programme (GM Track) ซึ่งออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะผู้จัดการทั่วไปที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งในเชิงธุรกิจ การปฏิบัติการ และทักษะความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง และขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป•รางวัลโปรแกรมพัฒนาอาชีพยอดเยี่ยม (Best Career Development Programme)จากโครงการ “The NextYou” ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นำในอนาคตผ่านกระบวนการประเมินศักยภาพ วางแผนสืบทอดตำแหน่ง และโปรแกรมการพัฒนาที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาในตำแหน่งสำคัญๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโต และเสริมความมั่นคงให้กับองค์กรในระยะยาว•รางวัลโปรแกรมการให้การรับรองภายในองค์กรยอดเยี่ยม (Best In-House Certification Programme)จากโครงการที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลในงานโรงแรมก้าวสู่การเป็น Business Partner ผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร•รางวัลโปรแกรม ESG ยอดเยี่ยม (Best ESG Programme)จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแนวคิด “Sustainably Crafted Hospitality” ซึ่งผสานแนวทางด้านความยั่งยืนเข้ากับทุกกระบวนการดำเนินงานได้อย่างลงตัว โครงการต่างๆ ของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ทั้งในด้านการลดคาร์บอน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน โดยรางวัลนี้ตอกย้ำถึงความพยายามของออนิกซ์ฯ ในการสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการทำกำไรและการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (NGOs) และชุมชนท้องถิ่นความสำเร็จที่ขับเคลื่อนด้วย “คน”ความสำเร็จของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นอันดับแรก โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ ควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยรางวัลทั้ง 4 สาขา ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะบริษัทบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการต้อนรับและบริการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและความยั่งยืนในทุกมิติอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ที่ www.onyx-hospitality.com