SO ขานรับค่าแรง400บ.เดินหน้าแผน 3 ชั้น รักษากำไร-โต

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO กล่าวถึงนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำว่า บริษัทไม่ได้เพิ่งมาคิดกลยุทธ์ตอนค่าแรงขึ้น แต่เราออกแบบการบริหารให้ยืดหยุ่นและเหมาะกับทุกภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ต้น นี่คือความต่างของ Outsourcing แบบมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯ ใช้ โมเดล "Cost Plus + Strategic Support" ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันผลกระทบจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น แต่ยัง “เปลี่ยนต้นทุน” ให้กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าได้จริง โดยแผนกลยุทธ์หลักของ SO ถูกวางไว้ 3 ชั้น ครอบคลุมทั้งระบบภายในและผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับลูกค้า ได้แก่:1. ล็อกต้นทุนอย่างแม่นยำ ด้วยระบบ Cost PlusSO ใช้ระบบบริหารต้นทุนแบบ Cost Plus ที่โปร่งใส ช่วยให้ลูกค้าสามารถคาดการณ์งบประมาณล่วงหน้า พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย เช่น ค่าแรง หรือสวัสดิการ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า2. เสริมพลังแรงงาน ด้วยระบบที่ให้มากกว่าแค่ "คน"พนักงานของ SO ผ่านการคัดกรองและอบรมเฉพาะทาง พร้อมเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนงาน เช่น ระบบ Time Attendance แบบเรียลไทม์ Dashboard วิเคราะห์ productivity Workflow Automation ที่ออกแบบเฉพาะตามสไตล์งานของแต่ละอุตสาหกรรม3. ขยายกำลังได้ตามจังหวะตลาด ลดความเสี่ยง Fixed Cost ด้วยโครงสร้างแบบ Outsource-as-a-Platform ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มหรือลดกำลังแรงงาน ทรัพยากรสนับสนุน หรือยานพาหนะได้แบบเรียลไทม์ตามความต้องการทางธุรกิจด้านของการบริหารต้นทุนแรงงานภายใน SO ยังเน้นระบบ Skill-Based Pay ซึ่งให้ค่าตอบแทนตามทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้พนักงานหลักกว่า 70% ได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ช่วยลดแรงกระแทกจากนโยบายใหม่“เราไม่ได้แค่ส่ง ‘คน’ แต่ส่งทั้ง process, solution และผลลัพธ์ที่วัดได้ ให้กับลูกค้า ซึ่งทำให้เรามั่นใจว่า SO เป็นพาร์ตเนอร์ที่ลูกค้าไว้วางใจในระยะยาว” นางสาวกัณธิมา กล่าวเสริมนอกจากนี้ SO ยังมีระบบสำรองความเสี่ยงรอบด้าน เช่น บุคลากรสำรอง แผนโยกย้ายหน่วยบริการ และ Business Continuity Plan เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การระบาด การประท้วง หรือวิกฤตเศรษฐกิจโดยผลประกอบการล่าสุดยังสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ Outsourcing อย่างยั่งยืน โดยอัตรากำไรขั้นต้นยังทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ Backlog เพิ่มขึ้นจากการต่อสัญญาระยะยาวกับลูกค้าหลัก และไม่มีการยกเลิกบริการจากประเด็นต้นทุนแรงงาน SO ย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็น “Trusted Partner & Delivering Excellence” ที่พร้อมเดินหน้าเติบโตเคียงข้างลูกค้าในทุกภาวะเศรษฐกิจ