GCNT ปั้นเยาวชน “SDGs Young Creator 2025”

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ชวนเยาวชนระดับมัธยมปลาย ปวช., ปวส. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “SDGs Young Creator 2025” เรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ควบคู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ พร้อมโอกาสลง สนามจริงเพื่อทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารเยาวชนในงาน GCNT EXPO 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 29-31 กรกฎาคมนี้ ณ True Digital Park กรุงเทพฯ

จากรายงาน Sustainable Development Report 2024 โดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) พบว่า ขณะนี้มีเพียง 16% ของเป้าหมายย่อยของ SDGs ที่มีแนวโน้มจะบรรลุผล ภายในปี ค.ศ. 2030 ในขณะที่ 67% ยังไม่คืบหน้า และ 15% ถดถอย ซึ่งการลงทุนกับ “ทุนมนุษย์” โดยเฉพาะเยาวชน คือหัวใจสำคัญในการเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ GCNT เปิดเผยว่า “โปรแกรม SDGs Young Creator 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เยาวชนสร้างสื่อ ขับเคลื่อน SDGs” มุ่งเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ SDGs 17 ข้อของสหประชาชาติกับคนรุ่นใหม่ โดยใช้ทักษะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในภาคสนาม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและสื่อมวลชนชั้นนำ และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางของ GCNT เยาวชนมีพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง หากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม โครงการนี้จึงเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ ลงมือทำ และเติบโตเป็นนักสื่อสารความยั่งยืน ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมได้อย่างแท้จริง” ดร.ธันยพร กล่าวโปรแกรม SDGs Young Creator เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช, ปวส และมหาวิทยาลัย ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ SDGs และสนใจงานด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อ อาทิ การเขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ ผลิตวีดีโอ ออกแบบกราฟิก ฯลฯ สามารถรวมกลุ่ม 2 - 10 คน ร่วมกันผลิตวิดีโอ 1 นาที สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 1 เป้าหมายในช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งสถานการณ์ (Situation) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) และลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ด้านความยั่งยืน Thai SDGs Micro-Primer ของสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) รวมทั้งยังได้เข้าร่วม The SDGs Young Creator Workshop เพื่อเรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อประเภทต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อสารมวลชนก่อน และปฏิบัติการลงมือสื่อสารความยั่งยืนในงาน GCNT EXPO 2025 วันที่ 29-31 กรกฎาคมนี้ ณ True Digital Park กรุงเทพฯ“GCNT มุ่งหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมจะได้พัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนและด้านการสื่อสาร จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวงการสื่อสารมวลชน รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดและส่งต่อในวงกว้าง ซึ่งนอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และเงินรางวัลTop Engagement สูงสุด 3 อันดับแรกแล้ว พิเศษ สำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์สออนไลน์ Thai SDGs Micro-Primer ยังได้รับประกาศนียบัตรจากสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) รวมทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมกับเครือข่ายเยาวชนด้านความยั่งยืนของ GCNT ด้วย” ดร. ธันยพร กล่าวทิ้งท้ายเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรม SDGs Young Creator ได้แล้ววันนี้ – 15 กรกฎาคมนี้ ที่เว็บไซด์ www.globalcompact-th.com รวมพลังเร่งสร้างโลกที่ยั่งยืน#MySDGsStory #SDGsใกล้ฉัน #ForwardSDGsFaster #GCNTexpo2025