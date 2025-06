ป.ป.ส. ผนึก UNODC และศิลปินชื่อดัง แถลงข่าวจัด “Music Against Drugs 2025” ดึงพลังดนตรี สร้างพลังใจ หยุดภัยยาเสพติด

วันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วยนายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายเบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ (Mr. Benedikt Hofmann)ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นายฮันเตอร์ แมคจี (Mr. Hunter McGee)รองประธาน FANC และคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics Community-FANC) แถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2568 คอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด Music Against Drugs 2025 ภายใต้คำขวัญ “Stop Drugs, Start Power สร้างพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” อีกทั้ง 2 ศิลปินชื่อดัง แพท พาวเวอร์แพท และ Indigo ร่วมเสวนาหัวข้อ “ดนตรีสร้างพลังใจ หยุดภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุมชิดชัยฯ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)ช่วงต้น นายเบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ ได้แสดงมุมมองต่อปัญหายาเสพติดว่า เป็นความท้าทายร่วมกันของประชาคมโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยังคงเผชิญกับภัยคุกคามจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันที่ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนข้อริเริ่มและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้จริง และร่วมกันตัดวงจรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในเวทีเสวนา พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เผยถึงที่มาของกิจกรรมคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด Music Against Drugs 2025 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และลดความเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย ป.ป.ส. เลือกใช้ “ดนตรี” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับประชาชน เพราะดนตรีเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ลดความเครียด และสร้างคุณค่าในตัวเอง ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนกว่า 10,000 คน โดยผู้เข้าร่วมไม่เพียงแค่ได้ฟังเพลงหรือชมการแสดงเท่านั้น แต่ยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมหลากหลาย สะท้อนให้เห็นว่า "พลังบวก" จากดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้อย่างแท้จริงสำหรับปีนี้ กิจกรรม Music Against Drugs 2025 ยังคงความเข้มข้นและต่อยอดความสำเร็จ โดยเพิ่มความหลากหลายของแนวดนตรีและศิลปิน อาทิ คณะหมอลำคำผุนร่วมมิตร และศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เบิ้ล ปทุมราชซึ่งจะแสดงในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ณ ลานข้างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ส่วนสายวัยรุ่น ก็ไม่น้อยหน้าพบกับวง JasmineNika, Perses และ Indigo ซึ่งจะแสดงในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภายในงานยังมีการแทรกเนื้อหาความรู้เรื่องยาเสพติด ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดงบทละครจากคณะหมอลำ ซุ้มเกมในสไตล์งานวัด และกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้และความสนุกควบคู่กัน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ฯ กล่าวด้าน 2 ศิลปินชื่อดัง ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราว ถ่ายทอดมุมมองที่สะท้อนถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยแพท พาวเวอร์แพท ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิงว่า การตัดสินใจผิดพลาดในวัยรุ่นทำให้เขาต้องสูญเสียเวลาในชีวิตกว่า 17 ปีในเรือนจำ แต่เขาไม่ยอมแพ้ ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และกลับมาเริ่มต้นใหม่ โดยมีดนตรีเป็นแรงผลักดันสำคัญ สำหรับ Indigo ได้ถ่ายทอดมุมมองในฐานะไอดอลของเยาวชน โดยย้ำถึงบทบาทของศิลปินที่ไม่ใช่แค่สร้างความบันเทิง แต่ยังสามารถเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างพลังบวกให้กับสังคมส่งท้ายเวที ทุกคนต่างย้ำตรงกันว่า การยอมรับความผิดพลาดในอดีต คือ จุดเริ่มต้นของการเติบโต อย่างมีคุณภาพ ทั้งครอบครัว เพื่อน หรือชุมชน ล้วนเป็นแรงสนับสนุนและเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ เพราะ “ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง” คือ เกราะป้องกันชั้นดีที่ช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด และย้ำอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ บอกเลยห้ามพลาด มาฟังเพลงเพราะ ๆ จากศิลปินแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมดี ๆ รวมถึงซุ้มเกมให้ได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมแสดงพลังและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปด้วยกัน และหากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ฟรี 24 ชั่วโมงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th และช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงาน ป.ป.ส. ทุกแพลตฟอร์ม :Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube