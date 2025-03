LH Bank เปิดสาขาเมกาบางนา อัดโปรโมชัน รองรับทุกไลฟ์สไตล์การเงินแบบครบวงจร

หรือกล่าวว่า ด้วยทำเลศักยภาพที่โดดเด่นด้านธุรกิจและการลงทุน การเปิดสาขาในศูนย์การค้าเมกาบางนา จะช่วยตอบโจทย์ความสะดวกด้านการเงิน การลงทุนให้กับลูกค้า กลุ่มนักชอป คนวัยทำงาน หรือผู้ประกอบการในพื้นที่โซนบางนา-ตราด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการเงินการลงทุนแบบครบวงจร รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาการบริหารการเงิน การลงทุน และสินเชื่อ เพื่อขยายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น อาทิ บริการ Financial Advisory Service ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน, บริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบุคคล ผ่านระบบ Digital Video Conference เพื่อให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูลแบบส่วนตัวและโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ ธนาคารมอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคาร เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์ ดังนี้- ฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รับดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี*- ฝากประจำพิเศษ 5 เดือน รับดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี*- พิเศษ รับกระเป๋า Travel Bag ขนาด 12 นิ้ว มูลค่า 1,000 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย LHB Health Care Savings ตั้งแต่ 100,000 บาท หรือเปิดบัญชี ออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Wealth ตั้งแต่ 2 ล้านบาท*- พิเศษ รับกระเป๋า Travel Bag ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 2,500 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย LHB Health Care Savings ตั้งแต่ 500,000 บาท หรือเปิดบัญชี ออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Wealth ตั้งแต่ 4 ล้านบาท*พร้อมฝากเงินสำเร็จ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับคูปองแมคโดนัลด์ มูลค่า 200 บาท หรือเลือก รับบัตรแรบบิท พร้อมเติมเงินมูลค่า 150 บาท , ฝากเงินสำเร็จตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เลือกรับคูปอง แมคโดนัลด์ มูลค่า 100 บาท หรือ ร่ม We are Family มูลค่า 100 บาทLH Bank สาขาเมกาบางนา พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 1 โซนสถาบันการเงิน (MEGA Money Zone) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 -19.00 น. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ โทร. 1327