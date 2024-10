LH Bank จัดแคมเปญพิเศษเอาใจคนใช้แอป LHB You

จัดแคมเปญพิเศษ “LH Bank แบงก์ที่ใช่ กับคนที่ชอบ” เพียงมีแอปพลิเคชัน LHB You ก็มีสิทธิลุ้นเข้าร่วม Exclusive Concert “LH Bank x NONT TANONT” ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ BCC Hall เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 5 ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2567 เท่านั้นทั้งนี้ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทุกคนที่มีแอป LHB You สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี เข้าร่วม Exclusive Concert “LH Bank x NONT TANONT” ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ที่เมนู “สิทธิพิเศษ” (Rewards) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 ที่นั่งต่อลูกค้า 1 ท่าน สิทธิจำกัดจำนวนตลอดระยะเวลาโครงการสงเคราะห์ 2,500 สิทธิ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 14 มกราคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th และธนาคารจะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิผ่านช่องทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร และแจ้งเตือนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LHB You ในวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถกดยืนยันรับสิทธิบัตรคอนเสิร์ตที่แอปพลิเคชัน LHB You ที่เมนู “สิทธิพิเศษ” (Reward) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2568