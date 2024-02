LH Bank ส่งโปรรับรับวาเลนไทน์ เงินฝากดิจิทัล โปร-ฟิต ดอกเบี้ยสูงสุด 1.75%

ส่งแคมเปญเงินฝากต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ มอบโปรโมชันพิเศษ “วาเลนไทน์ ได้คู่ 2 in 1” สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่สนใจและมองหาทางเลือกสุดพิเศษจากการวางแผนออมเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้คู่ชีวิต กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต รับความคุ้มค่ากับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี* และต่อที่ 2 เมื่อเปิดบัญชีหรือฝากเงินที่มียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปและคงเงินไว้ตลอดระยะเวลาโครงการถึง 31 พฤษภาคม 2567 รับ e-Voucher Central มูลค่า 3,800 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน LHB Youบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต ฝาก-ถอน-โอน สะดวกคล่องตัวสูง เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน LHB You รับดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรก ถึง 3 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยสูงขึ้น 1.75% ต่อปี สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท (เงินฝากรวมทั้งหมดสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท) ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน LHB You และสามารถเลือกช่องทางยืนยันตัวตนรูปแบบ NDID ผ่านแอป เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นทั่วประเทศ หรือที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ