SCBXมั่นใจศักยภาพพันธมิตรร่วมยื่นVirtual Bankแกร่ง-เล็งต่อยอดลงทุนในอาเซียน

กล่าวในงานสัมมนา ASEAN ECONOMIC OUTLOOK 2025 ที่จัดขึ้นโดยนสพ.กรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ Financial Opportunities in ASEAN ว่า ภูมิภาคอาเซียนยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีโดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยจากปัจจุบันถึงปี 2030 ที่ 4.7% มีประชากรรวมประมาณ 700 ล้านคน เป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง 200 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 500 ล้านคนในปี 2030 โดยมีประเทศในระดับ Tier 1 อาทิ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ระดับ Tier 2 อาทิ ฟิลิปปินส์ ซึ่งทางเอสซีบี เอกซ์ได้เริ่มเข้าไปลงทุนบ้างแล้วในประเทศฟิลิปปินส์กับเวียดนาม และพร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มฟินเทค"ที่ผ่านมา เอสซีบีเอกซ์ให้ความสำคัญกับเข้าไปลงทุนใน Fin Tech หรือ Start Up เพื่อนำมาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท อบาคัส ที่ทำสินเชื่อนาโน และมันนิกซ์ ซึ่งทำสินเชื่อดิจิทัล ซึ่้งมีแนวโน้มที่ดี เพราะเราต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจธนาคารในรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคือประมาณ 20%ของรายได้รวม ขณะที่ธนาคารพาณิชย์รูปแบบเดิมต้นทุนดังกล่าวประมาณ 40% ดังนั้น Virtual Bank หรือธนาคารไร้สาขาจึงเป็นธุรกิจที่เอสซีบีเอกซ์ให้ความสนใจ และร่วมกับพันธมิตรคือ We Bank และ KaKao ในการยื่นขอใบอนุญาต Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)"นายอาทิตย์กล่าวอีกว่า การยื่นขอใบอนุญาต Virtual Bank ในครั้งนี้ เรามีความมั่นใจในศักยภาพของพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาระดับหนึ่ง อย่าง KaKao ก็เป็น Virtual Bank ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากประเทศเกาหลี ขณะที่ We Bank เป็นเหมือนห้องเครื่องที่มีระบบเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งสามารถรองรับผู้ใช้ได้ถีง 400 ล้านคน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนสามารถเสริมกันได้ และตรงกับวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่้อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในต้นทุนที่ลดลง และนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม นอกจากภาคเอกชนที่ควรตื่นตัวที่จะขยายเวทีออกไปนอกประเทศแล้ว ภาครัฐเองก็ควรจะมีส่วนเข้ามาเป็นกองหนุนให้กับภาคธุรกิจได้สร้างโอกาสการเติบโตในเวทีภูมิภาคอีกแรงหนึ่งด้วย