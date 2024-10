Lighthub-We Labลุ้นไลน์เซนส์เวอร์ชวลแบงก์-ทุ่มเงินทุน500ล.ดอลล์ใน5ปี

1 ใน 5 กลุ่มที่ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา(Virtual Bank)ร่วมกับ We Lab แพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึง Virtual Bank 2 แห่งในฮ่องกง และอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า หากทางกลุ่มได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank ตามที่คาดหวังไว้ ก็มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการจัดตั้งได้เสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน โดยขณะนี้ทาง We Lab เองก็อยู่ระหว่างการสำรวจเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบต่างๆให้เหมาะสมในลำดับต่อไปสำหรับในเรื่องของเงินทุนนั้น มีเพียงพออย่างแน่นอน โดยในเบื้องต้นเตรียมไว้ 5,000 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือมากกว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยโครงสร้างการลงทุนนั้น เป็น ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า 51% โดยการร่วมจัดตั้ง Virtual Bank ของกลุ่มก็เพื่อต้องการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคาร(Unserved) และกลุ่มที่เข้าถึงบริการได้ไม่ทั่วถึง(Underserved) เข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีบริการ-ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ และอื่นๆ โดยยึดหลักที่ต้อง เร็ว ถูก และใช้ได้ 24 ชั่วโมง-7วันโดยจุดเด่นของกลุ่มนั้นมีใน 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ กลยุทธ Credit-led Strategy ผ่านเครื่องมือ AI ด้วยข้อมูลทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสในการปล่อยกู้ หลังจากนั้นจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มรายได้ และผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว นอกจากนี้ กลุ่มยังเปิดกว้างในการร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจเพื่อให้การบริการครอบคลุมที่สุด รวมทั้งยังมีผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยใบอนุญาตให้บริการทางการเงินรวมกันกว่า 20 จากธนาคารกลางในเอเชีย-ยุโรป และประเทศไทย และประสบการณ์จริงจากการตั้ง Virtual Bank ในฮ่องกง และอินโดนีเซียนของ We LaP โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Data ที่ทางกลุ่มสามารถเข้าถึงฐานลูกค้า Underver และ Underserved ในประเทศไทยกว่า 46 ล้านรายจาก Ecosystem ที่ครอบคลุมหลายธุรกิจ"เราไม่ได้จะไปเอามาเก็ตแชร์ของแบงก์ เพราะเราเข้าไปในกลุ่มที่เข้าไม่ถึงแบงก์ หรือเข้าถึงน้อย เมื่อมีช่องว่างตรงนั้น ก็จะไปเติมเต็ม แล้วก็ไม่ใช่แค่การปล่อยกู้ จะมีครบทั้งด้านการออม บัตรเดบิต ระบบการชำระเงิน และการลงทุน จึงมีทั้งการปล่อยกู้ที่รวดเร็วจากการใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วยข้อมูลทางเลือก การเพิ่มรายได้ การแนะนำการออม เพราะจุดหมายของเราไม่ใช่แค่ DigitalLoan แต่เป็นการเพิ่มรายได้ แก้ไขหนี้ครัวเรือน และเพิ่มจีดีพีให้กับประเทศไทยด้วย และการยื่นขออนุญาตในครั้งนี้ ก็นับเป็นเกียรติกับทางกลุ่มที่ได้ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)มาเป็นที่ปรึกษา"กล่าวว่า ปัจจุบัน We Lap ดำเนินธุรกิจ Virtual Bank อยู่ในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงโดยได้ใบอนุญาตการจัดตั้งในปี 2018 เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2022 และปัจจุบันเริ่มจะสร้างกำไรได้แล้ว ขณะที่ Virtual Bank ที่อินโดนีเซียใช้เวลาในการดำเนินการจัดตั้ง 6 เดือน ดังนั้น จึงมั่นใจว่าหากทางกลุ่มได้รับใบอนุญาตก็จะสามารถจัดตั้ง Virtaul Bank ในไทยได้เสร็จสิ้นใน 12 เดือนอย่างแน่นอน"จุดเด่นของเราอยู่ที่การนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปล่อยสินเชื่อโดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายไม่ใช่แค่ใบรับรองทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าสาธารณูปโภค หรือกระทั่งความเคลื่อนไหวบนโซเชียล มีเดีย เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา ได้อนุมัติสินเชื่อดิจิทัลไปแล้วกว่า 5 แสนล้านบาท ขณะที่คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยสินเชื่อค้างชำระเกิน 1 เดือนของ Virtual Bank ฮ่องกง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 0.50% ต่ำกว่าของอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ 2.89% แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในเรื่องของคุณภาพหนี้ ในทุกประเทศที่เราเข้าไปทำรวมถึงในประเทศไทย จะตั้งเป้าหมายมีสินค้าค้างชำระในอัตราที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมรวม"