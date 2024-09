OKJ เตรียมเข้าเทรด 4 ต.ค.นี้

“ปลูกผักเพราะรักแม่ ” เดินหน้าเข้าเทรดใน SET 4 ต.ค.นี้ หลังเคาะราคาขายหุ้นไอพีโอที่หุ้นละ 6.70 บาท และเปิดจองซื้อระหว่าง 23-25 กันยายนนี้ เผยนักลงทุนสถาบันจองล้นเกิน 11 เท่า









นางสาวอาทิตยา ปัญจทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บมจ. ปลูกผักเพราะรักแม่ หรือ OKJ กล่าวว่า OKJ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 ตุลาคมนี้หลังจากกำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท และเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ระหว่าง 23-25 กันยายนนี้ ซึ่งช่วงที่ทำBook Building พบว่ามีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจองหุ้นเข้ามาถึง 11 เท่านายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OKJ กล่าวว่า การมี OR เข้ามาร่วมถือหุ้น ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีข้อมูลในการขยายสาขาและวางกลยุทธ์ธุรกิจได้ดีมากขึ้น โดย OR จะคงสัดส่วนถือหุ้นที่ 20% แม้ว่าในความเป็นจริง ORอยากจะถือหุ้นถึง 30% อย่างไรก็ดีภายหลัง IPO บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) จะซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ร่วมก่อตั้งรวม 31.8 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.2% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้น IPO ในวันแรกที่หุ้น OKJ เข้าเทรดเพื่อรักษาสัดส่วนหุ้นสัดส่วน 20 %“สำหรับการเข้ามาถือหุ้นของ OR คาดว่าจะได้เห็นความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพ หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางจำหน่ายในร้าน Cafe Amazon” นายชลากร กล่าวสำหรับเงินที่ได้จากการะดมทุนครั้งนี้จะแบ่งสัดส่วน 75% มาใช้ในการขยายร้านอาหารแบรนด์โอ้กะจู๋, Oh! Juice และOhkajhu Wrap & Roll และตั้งเป้าภายในปี 2571 จะขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋ ไปอยู่ที่ระดับ 67-70 สาขา หรือปีละ 6-8 สาขา สำหรับร้าน Oh! Juice ภายใน 4-5 ปี ตั้งเป้าจะขยายสาขาแตะระดับ 70 สาขา จากปัจจุบันอยู่ที่ 6 สาขา หรือปีละ 20-25 สาขานอกจากนี้ OKJ ยังมีแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศ จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ก่อน โดยช่วงที่ผ่านมามีคนสนใจติดต่อลงทุนเข้ามาค่อนข้างมาก ทั้งแบรนด์ร้านโอ้กะจู๋ และ Oh! Juice เบื้องต้นคาดยร้าน Oh! Juice น่าจะขยายได้ก่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา คาดสรุปได้ปี 2568ปัจจุบัน OKJ มีทุนจดทะเบียน 304.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 609 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.5 บาท ซึ่งออกและเรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 450 ล้านหุ้น