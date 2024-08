Financing the Transition “ธปท. กับการขับเคลื่อน ภาคการเงินเพื่อความยังยืน”

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ไทย 8 แห่ง เปิดตัวโครงการ Financing the Transitionที่มุ่งมั่นสนับสนุนภาคธุรกิจปรับตัวไปสู่ความยั่งยืน เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเงินทุนให้ภาคธุรกิจปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับบริบทไทย โดยมีธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) 8 แห่งเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารยูโอบี รวมถึงมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ “นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท. )กล่าวว่า โครงการ” Financing the Transition”เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของ ธปท. และ ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ที่จะให้ภาคการเงินมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน การปรับตัวของภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ SMEs เริ่มปรับตัวอย่างจริงจัง โดยหลักการสำคัญในการปรับตัวที่อยากเน้นย้ำ คือ การคำนึงถึงจังหวะเวลาและความเร็วที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งมีภาคเศรษฐกิจสีน้ำตาลสูง (brown) และมี SMEs จำนวนมากที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ จึงต้องสร้างสมดุลระหว่างการเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนและการป้องกันผลข้างเคียงเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการปรับตัวจากธุรกิจที่ยังไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (จาก brown สู่ less brown) หรือ Financing the Transition จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศ ซึ่งอาจต้องเริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลในวงกว้างได้ โดยในงานนี้ ธพ. ที่เข้าร่วมโครงการได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าอย่างครบวงจรและตรงจุดนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวถึง เส้นทางการขับเคลื่อนภาคการเงินเพื่อความยั่งยืนของ ธปท. ร่วมกับ ธพ. ซึ่งเริ่มจาก (1) การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของภาคธนาคารในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) (2) การกำหนดทิศทางภาคการเงินเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารความคาดหวังให้ ธพ. ประเมินโอกาสและความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนลูกค้าให้ปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ (3) การวางรากฐานสำหรับระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแนวนโยบายของ ธปท. เพื่อให้ ธพ. ผนวกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการ และจัดทำ Thailand Taxonomyด้วยกระบวนการขับเคลื่อนข้างต้น จึงนำมาสู่ความร่วมมือกับ ธพ. เพื่อออกผลิตภัณฑ์สนับสนุนให้ภาคธุรกิจปรับตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะกับบริบทไทย ผ่านโครงการ Financing the Transition ซึ่งภายในงาน ผู้บริหารระดับสูงของ ธพ. ทั้ง 8 แห่ง ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารแต่ละแห่งสนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจ และยังมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาในการปรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมภาคเศรษฐกิจสำคัญของไทย อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม