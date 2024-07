ออมสินนำทัพ 16 สถาบันการเงินปล่อยกู้ซอฟต์โลน ดอกเบี้ย 3.5% กสิกรฯ ขานรับเตรียมวงเงิน 2 หมื่นล้าน

เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ในส่วนการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อต่อให้แก่ธุรกิจ SMEs ในการรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ SMEs สามารถก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็ง และจะส่งผลดีต่อการขยายตัวต่อ GDP ของประเทศต่อไป"ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภาระต้นทุนธุรกิจสูง สภาพคล่องที่จำกัด และความต้องการแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนจากธนาคารออมสิน ซึ่งประเมินในระยะแรกน่าจะมีการขอวงเงินประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท"เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้ธนาคารออมสินเข้าช่วยเหลือ SMEs ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอ และเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการปล่อยสินเชื่อวงเงิน 100,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้แก่สถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อต่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่การรีไฟแนนซ์ ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลงทุนและเสริมสภาพคล่องในกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB Boost Up มีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการรวม 16 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ธนาคารทิสโก้ และธนาคารไทยเครดิต ทั้งนี้ สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าจะครบวงเงินเปิดเผยว่า ธนาคารเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB Boost Up ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารทราบในหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีลูกค้าให้ความสนใจร่วมโครงการมากกว่า 1,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจบริการ ต้องการวงเงินเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3-5 ล้านบาทสำหรับรายละเอียดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ของธนาคารกสิกรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจหรือเพื่อใช้ลงทุนปรับปรุงกิจการ วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาท (นับรวมทุกสถาบันการเงิน) ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ใน 2 ปีแรก และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าที่สนใจร่วมโครงการจะต้องเป็นลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และมีจำนวนพนักงานไม่เกิน 200 คน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารกสิกรไทยนายรุ่งเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีความห่วงใยและพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งกลุ่มที่ต้องการสภาพคล่องหรือปรับปรุงธุรกิจ รวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน โดยธนาคารมีแผนการสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB Boost Up ธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อรองรับกว่า 20,000 ล้านบาท ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้-30 ธ.ค.2568 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม โดยติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา