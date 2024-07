เริ่มแล้ว แฟรนไชส์ Smart SME EXPO 2024 ขนทัพแฟรนไชส์ เอสเอ็มอีร่วมงานเพียบ 4-7 ก.ค.นี้ ฮอลล์ 7-8 เมืองทองธานี

ดีเดย์เริ่มแล้ววันนี้ กับงานธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี Smart SME EXPO 2024 ครั้งที่ 10 ที่พาเหรดแฟรนไชส์แบรนด์ดังกว่า 200 บูธ พร้อมใจจัดแคมเปญลดแรงช่วงกลางปี ปลุกไฟผู้ประกอบการให้ลุกโชนกับเวทีขยายคู่ค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เสริมด้วยการคัดสินค้ามาไลฟ์สดผ่าน Shop Channel เสวนาติดสปีดให้ธุรกิจแกร่งและทันเทรนด์โลกโดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของไทย พร้อมอบรมอาชีพฟรีอัดแน่นตลอดงาน พลาดไม่ได้ วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2567 ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานพิธีเปิดงาน Smart SME EXPO 2024 กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์มีโจทย์ที่ท้าทายคือ การผลักดันให้ GDP ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 40% ภายในปี 2570 โดยมีแผน 9 แนวทางในการขับเคลื่อนและสร้างรายได้ให้ SMEs ไทย หนึ่งในนั้นคือ มาตรการสร้างอาชีพผ่านระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งยังได้หารือร่วมกับสถาบันการเงิน 12 แห่ง และ 6 หน่วยงานพันธมิตร วางแนวทางการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเฉพาะพิเศษ และมีการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วขึ้น ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เจรจาขอจัดสรรพื้นที่ทำเลการค้าในกรุงเทพฯ ในราคาลดพิเศษสำหรับ SMEs และแฟรนไชส์ไทย เช่น สถานีบริการน้ำมัน ตลาดชุมชน ห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยสามารถเจรจาได้พื้นที่แล้วจำนวน 3,977 แห่ง การจัดงาน “SMART SME EXPO 2024” ในครั้งนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบูรณาการความช่วยเหลือ SMEs ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ขอชื่อชมคณะผู้จัดงาน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร อีกทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและแฟรนไชส์ที่มาร่วมกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง”นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดงาน Smart SME EXPO 2024 ให้รายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ว่า “งาน Smart SME EXPO 2024 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 โดยยกทัพแฟรนไชส์แบรนด์ดังกว่า 200 บูธที่พร้อมใจมาลดราคาพิเศษ ในราคาลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน ไปจนถึงหลักล้าน อาทิ เจ้พงษ์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์, 39 RAMEN, ไข่หวานบ้านซูชิ, Ai-CHA, Cockpit, KPN MUSIC, ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจะรส, COCO Walk, ตู้เวนดิ้งสมูทตี้ Uncle Ben, HAKO Soft Cream , Bean Bean ถั่วปั่นเพื่อสุขภาพ, Nail it! Tokyo, กินกันจังชายสี่บะหมี่เกี๊ยว, MARUCHA, เสือน้อยหม่าล่าทั่ง, BUILD ME UP สำนักงานบัญชีดิจิตอล, พื้นที่ให้เช่า SC Bangkok Bus Terminal PLAZA, แพลทฟอร์มส่งเสริมการตลาด Funcrowd, EX10 แพลทฟอร์มดูแลลูกค้าสำหรับธุรกิจ, MOVE EV X สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, ธุรกิจร้านสะดวกซัก, ขนส่ง & โลจิสติกส์, ESGรักษ์โลก, สุขภาพและความงาม ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทำเลค้าขาย&พื้นที่เช่ากว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศอีกทั้งยังมีทัพผู้ประกอบการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารออมสิน กรมปศุสัตว์ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาร่วมออกบูธเติมทัพแฟรนไชส์ภายในงานอีกคับคั่งส่วนใครที่ที่มองหาแหล่งทุน ภายในงานมีสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากมาย อาทิ สินเชื่อ GSB จากธนาคารออมสิน สินเชื่อเติมทุน พักหนี้ ช่วยผู้ส่งออก จาก EXIM BANK สินเชื่อเติมทุนคู่พัฒนา ทำธุรกิจ 1 ปีก็กู้ได้จากSME D BANK สำหรับใครที่ไม่มีหลักทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เตรียมวงเงินค้ำประกันถึง 50,000 ล้านบาท และ สินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 3.99% จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Alibaba by AJ, Shop Channel, Siam Secret, CFC Cambodia Franchise Club, Mingalar Alliance, SME Supply, โลตัส, ปั๊มน้ำมันพีที ปั๊มน้ำมันซัสโก้, เซเว่นอีเลฟเว่น, Maxmart, Tops ท้องถิ่น ฯลฯ พิเศษภายในงานยังคัดสรรสินค้ามาไลฟ์ขายสดผ่านช่องทาง Shop Channel รวมทั้งยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และอบรมอาชีพฟรีกับโรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหารยูเอฟเอ็มอีกด้วย“จากสถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาในขณะนี้ ส่งผลให้โรงงานปิดตัวไปหลายแห่ง คนไทยตกงานและว่างงานเพิ่มขึ้น เรามุ่งหวังว่างาน Smart SME EXPO 2024 ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัว เติมความหวังและพลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทย หนุนคนไทยให้มีงานมีอาชีพ สร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในงานนี้ราว 390 ล้านบาท” นางสาวณรินณ์ทิพ กล่าวปิดท้ายเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจ นักลงทุนที่มองหาทำเลและธุรกิจแฟรนไชส์ ตลอดจนนักศึกษาจบใหม่ คนวัยเกษียณ รวมทั้งผู้ที่ต้องการขยายตลาด หาคู่ค้าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ และผู้ที่มองหาแหล่งเงินทุน เข้าร่วมงาน Smart SME EXPO 2024 จัดระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2567 ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี สามารถเข้าร่วมงานตลอดทั้ง 4 วันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถาม โทร. 094-915-4624, 08-7199-1848