“เอ็นริช” จับมือ “อนาบูกิ” ญี่ปุ่น ปั้น "ดิ​ อาร์ทิเคิล นอร์ธ ราชพฤกษ์" ลุยอสังหาฯ ลักชัวรี

“กลุ่มบริษัทเอ็นริช” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นสร้างความแตกต่าง ร่วมมือครั้งสำคัญกับบิ๊กอสังหาฯ จากญี่ปุ่น “อนาบูกิ โคซัน กรุ๊ป” บุกโซนราชพฤกษ์ New Luxury Hub ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ปั้นโปรเจกต์ลักชัวรี The Article North Ratchaphruek (ดิ อาร์ทิเคิล นอร์ธ ราชพฤกษ์) มูลค่ากว่า 2,400 ล้าน ตอบรับดีมานด์ลูกค้ากลุ่มลักชัวรีที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว ชอบความแตกต่างในสังคมคุณภาพและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โดยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บริษัทได้เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ The Article North Ratchaphruek มูลค่าโครงการกว่า 2,400 ล้านบาท บนทำเล New Luxury Hub แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีการพัฒนาระบบคมนาคมหลายสายเชื่อมต่อพื้นที่โซนราชพฤกษ์ กาญจนาภิเษก ชัยพฤกษ์ และแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญ ทำให้เดินทางได้สะดวก คล่องตัว และยังแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตีมอลล์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงพยาบาล และโรงเรียนนานาชาติชื่อดัง

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอ็นริช เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้มีความท้าทายในหลายด้าน และสภาพตลาดมีการแข่งขันสูง การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคใช้เวลานานขึ้น แต่แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเดินหน้าเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมจนถึงระดับลักชัวรีที่มีกำลังซื้อสูง บริษัทจึงวางแผนเปิดตัวโครงการเพื่อรองรับกับลูกค้ากลุ่มนี้ โดยเลือกพัฒนาในทำเลที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการให้มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ด้วยฟังก์ชันและนวัตกรรมด้านการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์และไม่เพียงแต่กลุ่มบริษัท เอ็นริชเท่านั้น ยังมีบริษัทอสังหาฯ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเข้ามาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมากมาย ทั้งกลุ่มตลาดแมสจนถึงตลาดลักชัวรี มีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาท จึงมองว่าโซนราชพฤกษ์เป็นทำเลศักยภาพที่จะมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างแน่นอน“สำหรับโครงการ The Article North Ratchaphruek กลุ่มบริษัทเอ็นริช ได้จับมือกับอนาบูกิ โคซัน กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 จากประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี มีบริษัทในเครือกว่า 51 บริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า 5.93 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยดำเนินธุรกิจออกไปหลายสาขา เช่น ธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ธุรกิจพัฒนาบ้านเดี่ยว ธุรกิจการบริหารโรงแรม ธุรกิจการบริหารจัดการสินทรัพย์ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และธุรกิจบริการด้านรักษาความสะอาด เป็นต้น โดยการขยายธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาฯ นั้นมีการขยายไปหลายประเทศในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ซึ่งการที่กลุ่มบริษัทเอ็นริชได้ร่วมงานกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้ยกระดับมาตรฐานการทำงานที่เรายึดถือเป็นหลักสำคัญให้เป็นสากลยิ่งขึ้น” นายอนวัช กล่าวด้าน น.ส.สุพิชา ณัฐสุวรรณพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ กลุ่มบริษัทเอ็นริช กล่าวว่า โครงการ The Article North Ratchaphruek ยังคงพัฒนาภายใต้แนวคิด “Guiding You to Practical Living” หรือการเป็นคู่คิดสำหรับการใช้ชีวิตจริง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยได้อย่างลงตัว และสร้างสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคน และยังมุ่งเน้นเรื่องประสบการณ์การอยู่อาศัยร่วมกันของคนในครอบครัว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการและชุมชนโดยรอบด้วย“เราแนวคิด ‘Konmari’ ของคุณ ‘มาริเอะ คอนโดะ’ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดบ้านระดับโลก ผ่านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับ Master ของ Konmari ซึ่งกลุ่มบริษัทเอ็นริช เป็นเจ้าแรกของประเทศที่นำแนวคิดนี้มาใช้ในธุรกิจอสังหาฯ” น.ส.สุพิชา กล่าว