RECU Academy ประกาศความแข็งแกร่งสถาบันฯ มุ่งสู่ความเป็น 1 ของสถาบันแห่งการปั้นนักบริหารมืออาชีพขั้นสูง

สถาบัน RECU Academy หลักสูตรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีมายาวนาน 38 ปี เปิดสอนแล้วทั้งหมด 126 รุ่น รวมผู้สำเร็จหลักสูตรมากว่า 8,000 คน รุกเดินหน้าปั้นหลักสูตรคุณภาพใหม่ๆ ‘เรียนรู้ครบ จบที่เดียว เป็นจริงได้’ พร้อมคัดวิทยากรน้ำดี คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังแวดวงอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมติดอาวุธแก่ผู้เรียนใช้งานได้จริง

ประธานหลักสูตร สถาบัน RECU Academy สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงนักธุรกิจ สำหรับความแข็งแกร่งของสถาบัน RECU ที่เรายังคงมุ่งมั่นและเป็นแหล่งสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม มาหลายรุ่น ในตลอดช่วงระยะเวลา 38 ปี ที่ผ่านมา จนปัจจุบันเปิดสอนแล้วรวมทั้งหมด 126 รุ่น ใน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Senior 66 รุ่น หลักสูตร Junior 25 รุ่น หลักสูตร Hotel 14 รุ่น หลักสูตร Financial & Cash flow 11 รุ่น หลักสูตร CEO 6 รุ่น หลักสูตร Housing 2 รุ่น และหลักสูตร New wave 2 รุ่น รวมมีสมาชิกที่จบหลักสูตรดังกล่าวแล้วประมาณ 8,000 คน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี“RECU Academy มีจุดเริ่มต้นของหลักสูตรเริ่มต้นที่คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแรกเริ่มได้มีการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่ออบรมให้กับผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อให้การพัฒนาอสังหาฯ เป็นไปโดยมืออาชีพ ซึ่งประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการพัฒนาโครงการและสามารถคว้าผลประกอบการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ ภายใต้การพัฒนาที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสถาบันฯ ยังถือเป็นแหล่งรวมและเวทีของสังคมคนอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีหลักเกณฑ์และหลักการ ตลอดจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศและพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ มีการจัดผังเมืองที่ดี รูปแบบอาคารและโครงการมีความสวยงามตรง ตามความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยในยุคใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงด้านภาพรวมตลาดในทิศทางใด สถาบันฯ ก็ได้จัดเตรียมความรู้ให้แก่ผู้เข้ามาเรียนอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ตั้งแต่การเติมความรู้ด้านเทคนิคการเลือกซื้อที่ดิน การวางรูปแบบโครงการ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำการตลาดรูปแบบใหม่ ตลอดจนความรู้ด้านการขาย จนถึงการบริหารการจัดการหลังการขายที่ถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการที่เข้ามาเรียน” รศ.มานพ กล่าวด้านณ อยุธยา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานในหลักสูตร RECU Academy และกรรมการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสถาบัน คือ สถาบัน RECU มีตัวตนที่ชัดเจนว่า เป็นสถาบันทางการ ศึกษาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นตามกระแสแฟชั่นที่เกิดขึ้นเพียงบางช่วงแล้วเงียบหายไป เนื่องจากเรามององค์ความรู้ที่นักบริหารมืออาชีพควรได้รับและควรมี เพื่อติดอาวุธ เพิ่มองค์ความรู้ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นให้แก่ผู้มาเรียนและได้ประโยชน์ระยะยาว โดยสถาบันฯ ได้คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์เชิงลึกในด้านต่างๆ มาบรรยายให้กับผู้รับการฝึกอบรม มีการจัดช่วงเวลาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเน็ตเวิร์คกิ้ง เพื่อโอกาสในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำธุรกิจได้ในอนาคต สำหรับด้านค่าใช้จ่ายเข้ารับฝึกอบรม สถาบันฯ ยังคงอัตราค่าอบรมอยู่ในมาตรฐาน ยกตัวอย่างคอร์สเรียน ราคาสูงสุดของสถาบันฯ อยู่ไม่เกิน 139,000 บาท และต่ำสุด 69,000 บาท ซึ่งจะรวมค่าดูงานในต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ทุกอย่างหมดแล้ว ตลอดระยะเวลาการอบรมในช่วง 3 เดือน ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงและเป็นตามจริง เนื่องจากสถาบันฯ ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรในทางธุรกิจและนอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้รับการฝึกอบรมจะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่สถาบันฯ ได้มอบให้ในขณะเข้ารับอบรม ในกรณีเมื่อจบหลักสูตรไปแล้วก็ยังสามารถติดต่อกลับเข้ามาเพื่อขอข้อมูลจากสถาบัน หรือวิทยากรในหมวดหัวข้อวิชาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาสำหรับอาจารย์นิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการบริหารหลักสูตร RECU Academy และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) การเคหะแห่งชาต และ(ออริจิ้น) กล่าวเสริมว่า สำหรับในปีนี้ ก้าวสำคัญของการเติบโตของสถาบันฯ ยังคงขับเคลื่อนภายใต้กรอบแนวคิดของสถาบันฯ ซึ่งได้แก่Academic - เน้นความรู้พื้นฐานด้านวิชาการทุกมิติที่จะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นSpeaker - ไม่ใช่การบรรยายจากนักวิชาการทั่วไป แต่เป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ตรง และหาฟังได้ยากConnection - จาก 126 รุ่นที่ผ่านมา ทำให้สถาบันฯ มีเครือข่ายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงกว่า 8,000 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีWorkshop - แม้ทฤษฎีจะอัดแน่นแต่การปฏิบัติเราก็ไม่ทิ้ง มีการแบ่งกลุ่มให้ทดลองทำ Project จริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้“ที่ผ่านมา ภาพใหญ่ของสถาบันคือเราสร้างนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เราก็มีเฉพาะด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ดิน การเงิน สินเชื่อ การตลาด การขาย หรือแม้แต่ฮวงจุ้ย เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่มาแค่แชร์เน็ตเวิร์คกิ้งเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจหลักของสถาบันฯ คือเราต้องการเป็นสถาบันแหล่งรวมครอบครัวอสังหาฯ เป็นบ้านที่ให้ความรู้ต่างๆ หรือเป็นห้องสมุดที่ทุกคนกลับมาหาความรู้ได้ สำหรับความเป็นสถาบันฯ เรามุ่งสร้างเครื่องมือให้แก่ผู้มาเรียนสำหรับการทำธุรกิจ เห็นโอกาสในสิ่งที่มี ส่งเสริมการผลักดันให้อุตสาหกรรมอสังหาฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างในคอร์สเรียนที่สอนก็จะมีเรื่องกฎหมายที่ดิน ขั้นตอนพัฒนาโครงการอาคารชุดและกระะบวนการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนและการบริหารนิติบุคคลอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร (AFTER SALES SERVICE) รวมทั้งการวิเคราะห์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (LAW & REGULATIONS) กับโครงการที่ศึกษา ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของเจ้าของอสังหาฯ ที่จะพัฒนาโครงการของตัวเองต่อ ทุกวันนี้ RECU จึงไม่ได้เป็นเพียงแต่สถาบันฯ สร้างนักพัฒนาอสังหาฯ ที่สำเร็จ แต่เรายังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำหรับนักพัฒนาอสังหาฯ ที่บาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกัน เพราะอสังหาฯ มีหลายมิติ หลายประเภท หลายโอกาส นักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพจึงต้องมีหลายวิธีการในการคิด ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่ง RECU มุ่งหวังให้ผู้เรียนเห็นความจริงส่วนนี้เสมอ เพราะ RECU ไม่สามารถสอนให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ แต่สอนให้ทุกคนมีอาวุธ มีความรู้ไปใช้งานจริงได้” อ.นิวัติ กล่าว“ผมยังเชื่อว่ากลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ คือการตลาดแบบปากต่อปาก หรือ Word of Mouth Marketing ซึ่งนับว่าเป็นการทำการตลาดที่ดีที่สุด จากผู้ผ่านการอบรมที่ได้สัมผัสและมีประสบการณ์จริง เกิดความประทับใจ พูดถึง และบอกต่อ ทั้งนี้ปัจจุบัน RECU มีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ RE FOCUS IN HOUSING DEVELOPMENT หลักสูตร CEO MODERN IN REAL ESTATE BUSINESS หลักสูตร RECU SENIOR หลักสูตร RECU JUNIOR หลักสูตร RECU HOTEL และหลักสูตร RECU FINANCIAL AND CASH FLOW นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร IN-HOUSE TRAINING ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าของโครงการ ทายาทเจ้าของโครงการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ เข้ามารับการฝึกอบรม เพิ่มโอกาสต่อยอดให้กับธุรกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจมีปัญหา ธุรกิจไม่คล่องตัว เราจะฝ่าทางตันอย่างไร เทคนิคในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะวิกฤต หลักสูตรของสถาบันฯ ที่จัดรวบรวมขึ้นจะมีคำตอบให้แก่ผู้เรียนอย่างแน่นอน เพราะ RECU Academy เป็นแหล่งเดียวที่คุณจะสามารถ ‘เรียนรู้ครบ จบที่เดียว เป็นจริงได้’ ” รศ.มานพ กล่าว