ดอสไลฟ์ ชิงมาร์เก็ตแชร์ มูลค่า 6,000 ล้าน ธุรกิจถังเก็บน้ำในไทย

ดอสไลฟ์ รุกขยายส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจถังเก็บน้ำในไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่า 6,000 ล้านบาท ด้วยการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดระดับบิ๊กโปรเจคแห่งปี ‘AMAZING DOS ห่วงใยไม่สิ้นสุด ใส่ใจไม่เคยหยุด’ ที่ถ่ายทอดผ่านสมาชิก DOS Family ทั้ง 6 คน นำโดย พ่อพ่อบีม หม่ามี๊ออย พี่พีร์ พี่ธีร์ น้องอัญญา และน้องอัยวา พร้อมส่ง บทเพลง ‘Amazing Love By DOS Life’ เพื่อสร้าง Brand loyalty ที่ร่วมถ่ายทอดความหมายของบทเพลงโดยศิลปิน No One Else ที่มี พ่อพ่อบีม มาร่วม featuring ด้วย





"ในปีนี้ DOS Life ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Waterpac all in one ตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องความสะอาดความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความมั่นใจ ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ DOSLIFE ถังเก็บน้ำ Waterpac all in one เป็นถังเก็บน้ำ ที่มีปั๊มน้ำและเครื่องกรองน้ำใช้ พร้อมระบบ bypass ในตัว เมื่อปั๊มน้ำเสีย หรือไฟฟ้าดับก็สามารถใช้น้ำได้ อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เพิ่มพื้นที่ใช้สอย เพื่อสร้างความสุขในครอบครัวได้มากขึ้นอีกด้วย"

กรรมการ-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถังเก็บน้ำคุณภาพแบรนด์ DOS Life (ดอสไลฟ์) เปิดเผยว่า DOS Life ผู้นำด้านการจัดการเรื่องน้ำแบบครบวงจรด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมสินค้าที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจุดขายหลักในการเป็นถังน้ำสะอาดคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพราะปัจจุบันผู้บริโภคจะเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ทำให้ DOS Life สามารถสร้างอัตราการเติบโตได้สูงถึง 18% เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตรวมของตลาดในปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำในไทยอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนา DOS Velana Cool Tech Max โดดเด่นด้วยนวัตกรรมโครงสร้างวัสดุ Triple Layer และCool tech technology ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถทำให้อุณหภูมิน้ำในถังดอสลดลงได้ถึง 7 องศา เมื่อเทียบกับถังเก็บน้ำโดยทั่วไปในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ มีนวัตกรรม Advance Silver Combac Anti Microbial ได้ผ่านการรับรองเรื่องความะอาด ซึ่งสามารถ กำจัด ยับยั้ง ทำลาย เชื้อโคโรนาไวรัส ได้ถึง 99.92% และกำจัดแบคทีเรีย จุลินทรีย์ ได้มากถึง 99.99% โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nano Tec” นายดิศนิติ กล่าวถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนานวัตกรรมของ DOS Lifeในปี 2567 DOS Life ได้มีการสร้างสรรค์แคมเปญ ‘AMAZING DOS ห่วงใยไม่สิ้นสุด ใส่ใจไม่เคยหยุด’ ขึ้น เพื่อตอกย้ำถึงความห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค ที่ต้องการเลือกถังเก็บน้ำที่สะอาด สหรับครอบครัว โดยส่งผ่านเรื่องราวความห่วงใย ของพี่ธีร์น้องพีร์ ที่เคยได้รับ จากพ่อพ่อบีมและแม่ออย และในวันนี้ที่พี่ทั้งสอง ทำหน้าที่ส่งต่อความรัก ความห่วงใย ไปสู่สมาชิกใหม่ น้องสาวคู่แฝดของบ้าน น้องอัญญา อัยวา“นอกจากกลยุทธ์การสร้าง DOS Family แล้ว ในปีนี้ ได้ใช้กลยุทธ์ Music marketing ควบคู่ไปด้วย โดยการบอกเล่า เรื่องราวผ่านบทเพลง “Amazing Love By DOS Life” ที่แต่งและร้องโดย ศิลปิน No One Else ซึ่งความพิเศษของเพลงนี้อยู่ที่การร่วมร้อง ผ่านเสียงที่อบอุ่น ของพ่อพ่อบีม เพื่อให้เป็นแบรนด์ที่ถูกจดจำและเป็นแบรนด์แรกที่นึกถึงด้านการขายในปี 2567 DOSLIFE มีแผนในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการขยายช่องทางการขาย ในกลุ่ม REAL ESTATE ผู้แทนจำหน่าย Modern Trade และขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตลาดให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละช่องทาง พร้อมผลักดัน รุกช่องทางการขาย Online เพิ่มขึ้น และยังมุ่งที่จะสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ว่าการที่ได้ใช้น้ำที่สะอาดนั้นส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดของแบรนด์ DOSLIFE โดยนำเสนอผ่านแคมเปญ “Amazing DOSห่วงใยไม่สิ้นสุด ใส่ใจไม่เคยหยุด “นายดิศนิติ กล่าว.