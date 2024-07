CHO แปลงหุ้นบริษัทย่อย 990 ล้าน เข้าเทรดตลาดหุ้น NASDAQ

ช ทวี เผยสำนักงาน ก.ล.ต.สหรัฐฯ อนุญาตให้บริษัทร่วมทุน AROGO ใช้สิทธิแปลงหุ้นสามัญ “Class B” เป็นหุ้นสามัญ “Class A” จำนวน 2,587,500 หุ้น ส่งผลให้บริษัทย่อย Singto LLC ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับจากการแปลงหุ้นในครั้งนี้เพิ่มขึ้น 990 ล้านบาท และจะสามารถซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ NASDAQ ได้ภายหลังพ้น “Silent period” นับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติการควบรวมกิจการกับ AYUR ฟากซีอีโอมั่นใจการระดมทุนในรูปแบบ SPAC จะช่วยต่อยอดธุรกิจให้เป็นไปตามโรดแมป CHO Tech Riders 2030 มุ่งสู่การเป็นบริษัท Leading Technology

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งการดำเนินการผ่านบริษัท Singto, LLC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อลงทุนในบริษัท Arogo Capital Acquisition Crop. (AROGO หรือบริษัทร่วม) ระดมทุนในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอ้างถึงข่าวบริษัท เลขที่ CHO 033/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 กรณีคณะกรรมการของ AROGO ลงนามใน Business Combination Agreement (BCA) เพื่อการยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange : U.S. SEC) เพื่อขอทำการควบรวมกิจการกับบริษัท Ayurcann Holdings Corp หรือ AYUR ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศแคนาดา โดยมีมูลค่าการควบรวมกิจการประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7.7 พันล้านบาท)โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา U.S. SEC ได้อนุญาตให้ AROGO สามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นสามัญ “Class B” เป็นหุ้นสามัญ “Class A” จำนวน 2,587,500 หุ้น ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นและสามารถซื้อขายในกระดานหลักทรัพย์ NASDAQ ได้ โดยบริษัทย่อย (Singto LLC) มีจำนวนหุ้น Class B จำนวน 2,482,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 เหรียญสหรัฐ เมื่อแปลงเป็นหุ้น “Class A” แล้วพิจารณาตามราคาอ้างอิงของหลักทรัพย์ “AOGO” ในกระดานซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่ราคา 11.01 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทย่อย (Singto LLC) ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับจากการแปลงหุ้นในครั้งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 27.33 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 990.79 ล้านบาท โดยหุ้นดังกล่าวจะสามารถซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ NASDAQ ได้ภายหลังพ้นจากช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ “Silent period” นับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติการควบรวมกิจการกับ AYUR จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น AROGO และทาง U.S. SEC อนุมัติการทำรายการควบรวมกิจการแล้วทั้งนี้ การประเมินมูลค่าอ้างอิงราคาหลักทรัพย์ AOGO ในกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาอ้างอิงตามกลไกตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนได้ในภายหลัง และหากมีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆ ที่สำคัญ บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนักลงทุนทุกท่านให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป"มั่นใจว่าการระดมทุนในรูปแบบ SPAC ผ่าน Arogo Capital Acquisition Corp. จะช่วยต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามโรดแมป CHO Tech Riders 2030 มุ่งสู่การเป็นบริษัท Leading Technology เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตตามแผนงานที่วางไว้ และจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน" นายสุรเดช กล่าว