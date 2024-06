Gwellness พร้อมรองรับ Thailand Wellness & Medical Hub จับมือหลักสูตร DIPO ยกระดับอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยสู่ตลาดโลก พร้อมวางแผน (IPO) เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2572

ตามคาดการณ์ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35 ล้านล้านบาทในปี 2567 เนื่องจากหลังโควิด-19 ผู้คนมักตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเอง ก็มีความโดดเด่นด้านในการแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหลายตัว เป็นที่ยอมรับของของไทยและต่างชาติอย่างทั่วถึงโดยล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศผลักดันอุตสาหกรรมสาธารณสุข ให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลก มุ่งหน้าส่งเสริมการแพทย์แผนไทย สร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดการผลิตสินค้าจากสมุนไพรไทย ผลักดันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะสินค้าและบริการ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย และการแพทย์แผนไทยในตลาดโลก ให้เท่าทันการคาดการณ์ตลาดสมุนไพรโลกภายในปี 2573 มีมูลค่าถึง 2.7 ล้านล้านบาทGwellness (จีเวลเนส) ในฐานะคลินิกแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมภายใต้การบริหารงานของ นายอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ และ นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล CEO & Founder บริษัท จีเวลเนส โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย และการฟื้นฟูรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ที่ให้บริการครอบคลุมด้วยมาตรฐานระดับสูง ทั้งการดูแล รักษา บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อถือ หวงแหน สืบสานและพัฒนาศักยภาพการแพทย์แผนไทยที่มีอยู่คู่วิถีความเป็นอยู่ของคนไทยมาไม่น้อยกว่า 600 - 700 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย ด้วยบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย(แพทย์บัณฑิต) หรือ รักษาด้วยวิธีธรรมชาติ แบบหัตถการ คือ การนวดรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์Gwellness (จีเวลเนส) จับมือร่วมกับหลักสูตร DIPO (Drive up for funding to IPO) โดยมี ดร.จิตรกร ลากุล เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่สอนเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ (M&A) และการระดมทุนนอกตลาดทุน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ (IPO) ตลาดหลักทรัพย์ หลักสูตร DIPO เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Unicorn X Academy กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)และเมื่อเร็วๆ นี้ Gwellness (จีเวลเนส) ได้ระดมทุนผ่านเครือข่ายหลักสูตร DIPO ได้รับเงินลงทุน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากกลุ่มไวท์ ยูนิคอร์น และนายพง์ธร หรรษวานิช บริษัท เอพีพรีเมี่ยมมอเตอร์ จำกัด เพื่อนำไปขยายตลาดโปรดัก และขยายสาขาอีก 3-4 สาขา ในปี 2567 และมีแผนขยายสาขาให้ครบ 20 สาขาภายในปี 2572 เพื่อเข้าผลักดันตลาดหลักทรัพย์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 093-5967202 Facebook: www.facebook.com/GwellnessRatchadamri Line: @gwellness