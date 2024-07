CHOระดมทุน SPAC ผ่านบ.ร่วมทุน มูลค่ากว่า 7.7 พันล.

ช ทวี ระดมทุนรูปแบบ SPAC ในสหรัฐอเมริกา ผ่านบริษัท Arogo Capital Acquisition Corp. ยื่นขอควบรวมกับบริษัท Ayurcann Holdings Corp หรือ AYUR มูลค่ากว่า 7.7 พันล้านบาท คาดดำเนินการควบรวมเสร็จภายในสิ้นปี 67 รองรับแผนต่อยอดธุรกิจและส่งผลเชิงบวกต่องบการเงินของบริษัท ลุยต่อยอดโครงการใหม่ในอนาคตภายใต้โรดแมป CHO Tech Riders 2030









นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งการดำเนินการผ่านบริษัท Singto, LLC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อลงทุนในบริษัท Arogo Capital Acquisition Crop. (“AROGO” หรือ “บริษัทร่วม”) ระดมทุนในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการของ AROGO ลงนามใน Business Combination Agreement (BCA) เพื่อการยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange : U.S. SEC) เพื่อขอทำการควบรวมกิจการกับบริษัท Ayurcann Holdings Corp หรือ AYUR ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศแคนาดา ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชารายใหญ่ในประเทศแคนาดา โดยมีความเชี่ยวชาญกระบวนการสกัด กำหนดสูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา มีเครือข่ายกว่า 3,186 สาขา คิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของร้านค้าที่ได้รับรองตามกฎหมายในประเทศแคนาดา และมีศักยภาพในการเติบโตจากยอดขายรายปีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าหลังการควบรวมกิจการประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7.7 พันล้านบาท)ทั้งนี้หากได้รับอนุมัติจาก U.S. SEC จะเสนอขออนุมัติควบรวมกิจการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น AROGO โดยคาดว่าจะประชุมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และดำเนินการควบรวมแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567"CHO มั่นใจว่าการระดมทุนในรูปแบบ SPAC ผ่าน Arogo Capital Acquisition Corp. จะช่วยต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามโรดแมป CHO Tech Riders 2030 มุ่งสู่การเป็นบริษัท Leading Technology เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตตามแผนงานที่วางไว้ และจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ" นายสุรเดช กล่าว