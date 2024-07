แสนสิริครึ่งปีแรกโตตามเป้า โกยยอดขาย 25,000 ล้านบาท ยอดโอน 2 หมื่นล้านบาท เดินหน้า Q3 เปิด 13 โครงการ

แสนสิริเผยผลงานครึ่งแรกปี 67 เป็นไปตามเป้าหมาย ผลงานเด่น เติบโตทั้งยอดขายและยอดโอนที่ 25,000 ล้านบาท และ 20,000 ล้านบาท ตามลำดับ Sold Out รวด 20 โครงการ มูลค่า 15,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับที่ดีในทุกเซกเมนต์ ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม ยืนหนึ่งผู้นำโครงการระดับลักชัวรี บูก้าน พระราม 9-เหม่งจ๋าย ปิดการขายในวันแรกที่เปิดจอง รวมทั้งแบรนด์ใหม่ “ELSE” (เอลซ์) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนซ์ ได้รับการตอบรับที่ดีมากจนปิดการขายไปถึง 2 โครงการ เผยแผนไตรมาส 3 เตรียมเปิด 13 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 16,000 ล้านบาท ไฮไลต์รุกคอนโดมิเนียม 8 โครงการใหม่



ไฮไลต์การเปิดตัวคอนโดมิเนียมถึง 8 โครงการใหม่ มูลค่ารวมเกือบ 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วยทั้งโครงการบนสุดยอดทำเลศักยภาพในย่าน CBD บนทำเลสุขุมวิท การรุกพัฒนาโครงการใน Strategic Location หัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ รวมถึงตลาดฝั่ง EEC โซนภาคตะวันออก ตั้งแต่พัทยา บางแสน พร้อมทั้งลุยเปิดตัว Affordable Condo อย่างต่อเนื่อง

ประธานผู้บริหารสายการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2567 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทาย โดยแสนสิริวางเป้าหมายมุ่งชาเลนจ์แข่งขันกับเรคคอร์ดของบริษัทเองในแต่ละไตรมาสเพื่อรักษาผลประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี สามารถสร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจ เติบโตทั้งยอดขายและยอดโอน โดยงวด 6 เดือนแรก แสนสิริสามารถสร้างยอดขายรวมได้ถึง 25,000 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสแรก 8% คิดเป็น 48% จากเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ 52,000 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริยังมียอดโอนพุ่งทะลุไปถึง 20,000 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสแรก 6% และคิดเป็น 47% จากเป้าหมายยอดโอน 43,000 ล้านบาทนอกจากนี้ โครงการเปิดตัวใหม่ทำยอดขายดีในทุกโครงการและประสบความสำเร็จจากการ Sold Out!! ถึง 20 โครงการ มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับที่ดีในทุกเซกเมนต์ ทั้งคอนโดมิเนียมแบรนด์คอนโด มี ที่ปิดการขายไปถึง 6 โครงการ ขณะที่แนวราบได้รับการตอบรับที่ดีทุกโปรดักต์ ทั้งทาวน์โฮมโครงการ สิริ เพลส บางนา-เทพารักษ์ บ้านและทาวน์โฮมแบรนด์ อณาสิริ บ้านเดี่ยวแบรนด์คณาสิริ ฮาบิเทีย ไพร์ม และเศรษฐสิริ รวมทั้งโครงการระดับลักชัวรีที่สามารถ Sold Out! บูก้าน พระราม 9-เหม่งจ๋าย ในวันแรกที่เปิดจอง และแบรนด์ใหม่ “ELSE” (เอลซ์) เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนซ์ จำนวนยูนิตน้อย Private สูง ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาก จนปิดการขายไปถึง 2 โครงการในระยะเวลาที่รวดเร็ว ได้แก่ “เอลซ์ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ” ที่ Sold Out ก่อนเปิดตัวโครงการ และล่าสุด “เอลซ์ กรุงเทพกรีฑา”สำหรับแผนธุรกิจในช่วงไตรมาส 3 แสนสิริจะรุกเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณ 13 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 16,000 ล้านบาทและที่สำคัญ แสนสิริเราให้ความสำคัญกับการบริหาร Portfolio ให้เหมาะสมรองรับการเติบโต ใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่โตอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตอกย้ำ 40 ปี แบรนด์อสังหาฯ อันดับหนึ่ง ผ่านการออกแบบที่โดดเด่น รักษามาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการในปี 2567 แสนสิริวางแผนเปิดตัวรวม 46 โครงการ มูลค่ารวม 61,000 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 26 โครงการ มูลค่ารวม 35,000 ล้านบาท และแนวสูง 20 โครงการ มูลค่ารวม 26,000 ล้านบาท เน้นขยายการลงทุนไปยังหัวเมืองท่องเที่ยวและทำเลศักยภาพที่มีความต้องการสูง ซึ่งการเปิดโครงการใหม่ทั้งหมดในปี 2567 นี้ เป็นการสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป้ายอดขายรวม 52,000 ล้านบาท และยอดโอนที่ 43,000 ล้านบาท