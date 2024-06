มันนี่ เอ็กซ์โป 2024 หาดใหญ่ ยกโปรล่องใต้เสนอนักลงทุน

น ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 14 Money Expo 2024 Hatyai ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 และหาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “การเงินดิจิทัล (Digital Finance)”น.ส.ภาคนี กล่าวว่า ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกใช้บริการอย่างครบวงจรจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออก สินเชื่อเพื่อการนำเข้า เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชันพิเศษสุดในรอบปี ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดอีกมากมายธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชันสุดพิเศษมามอบให้ประชาชนชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก (เฉลี่ย 5.74%) บ้านมือสอง ลดราคาสูงสุด 60% ดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก (เฉลี่ย 4-5% ต่อปี) เงินหมุนเวียนธุรกิจ SME สีเขียว ดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี นาน 6 เดือน (เฉลี่ย 3.85%) เงินฝากประจำ 24 เดือน รับผลตอบแทน 2.25% ต่อปี ซื้อประกันในงาน รับทอง 50,000 บาท (เมื่อชำระเบี้ยตามที่กำหนด) สินเชื่อรถคือเงิน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี (เฉลี่ย 5.47-15%) #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน ณ ชั้น 1 เวทีกิจกรรมกลาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน จัดเต็ม 3 วัน ตลอดการจัดงานมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน แก้หนี้ครบ จบหนี้ได้ ยกระดับธุรกิจใต้ด้วย Cross-border QR Payment และโอกาสมาถึงแล้ว! SET ถูกสุดรอบ 4 ปี เฟ้น “หุ้นดีมีอนาคต” และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์จากโตโน่ ภาคิน เวลา 16.00-16.40 น. ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ชั้น 1 เวทีกิจกรรมกลาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครทำธุรกรรมภายในงานแบบ Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ได้ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใดสามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นแคมเปญโปรโมชันเด่นในงาน MONEY EXPO 2024 HATYAIธนาคารออมสิน : สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz (เฟส2) ปีที่ 1-2 ระยะสั้น MOR -1.00% (5.995%) ระยะยาว MLR-1.00% (6.15%) สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท สินเชื่อเคหะโปรโมชัน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.790% ต่อปีธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก (เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ) ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวัน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาท สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้ารายย่อย สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาทธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100% ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย (K-Property) ลดราคาสูงสุด 60% ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือนแรก กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อธุรกิจ (K SME) ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด สินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan) ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามระเบียบของธนาคารธนาคารกรุงเทพ : เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ สมัครบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ดิจิทัล ทุกประเภทภายในงาน รับ ECO Bottle 1 ใบธนาคารกรุงไทย : Krungthai เหมาเหมา ซื้อทรัพทย์ราคาพิเศษ เงินฝาก Krungthai Next Saving อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3 ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่า อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 20-24% ต่อปี ผ่อนนาน 60 เดือน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 11.07-16.57% ต่อปี สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 7.87% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชี่อธุรกิจ SSME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ลงทะเบียนในงานรับฟรีสมุดโน้ตลายสินเชื่อรักโลก สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89-8.05% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.47-15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี เดือนที่ 7-36 อัตราดอกเบี้ย 3.19% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 50% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือน สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดนาคราช ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 2 ล้านบาทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ One SMEs อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.10% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย สินเชื่อ EXIM Green Start อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.10% ต่อปี (Prime Rate -2.25%) สินเชื่อ EXIM E-Commerce Financing อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.60% ต่อปี สินเชื่อ EXIM Green Goal อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.60% ต่อปี (Prime Rate -1.75%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี สิทธิประโยชน์ ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ในปีแรก สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อโครงการ EXIM Extra Transformation อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.85% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี บริการประกันส่งออก EXIM for Small Bizอัตราเบี้ยประกัน เริ่มต้น 600 บาท อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ สินเชื่อ EXIM Shield Financing อัตราดอกเบี้ย 6.35% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อรายธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง ชุดถุงเงิน สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ฝากไม่เกิน 100,000 บาท รับฟรีกระปุก “A-Pigeion ฝากเกิน 500,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Set กระปุก “คุณ ME” จำนวน 1 Set ฝากเงิน 58,000 บาท ในบัญชีออมทรัพย์/ออมทรัพย์ทวีโชค คงยอดไว้ 3 เดือน รับฟรี 1 จุ่ม จำกัด 58 สิทธิต่อวันธนาคารอิสลาม : เงินฝาก ประจำพิเศษ 4,7,13,24 เดือน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ สำหรับ 24 เดือน = 2.25% ต่อปี บัญชีเงินฝากอัลฮัจญ์และอุมเราะห์ เปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปภายในงาน ลุ้นบินลัดฟ้า สินเชื่อบ้าน/รีไฟแนนซ์บ้าน อัตรากำไรพิเศษในปีแรก 1.99% ต่อปี ประกันตะกาฟุล ลงทะเบียนภายในงานและชำระเงินสมทบ ภายใน 31 กรกฎาคม 2567 รับฟรี Gift Voucher Lotus ทรัพย์สินรอการขาย ลดสูงสุด 10% จากราคาขายบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) : AEON Digital Connectivity for Smart Life รับของสมนาคุณมากมาย เมื่อมียอดธุรกรรมผ่อนชำระภายในบูทอิออน ผ่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าร้านหาดใหญ่ มินิคาร์ เร้นท์ ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือ ดอกเบี้ย 0.74% เดือน นานสูงสุด 48 เดือน ผ่อนทอง หจก.ยั่งฮับเต็ง 1 ผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน •เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบมจ.กรุงเทพประกันภัย : ประกันภัย ส่วนลดพิเศษ! เมื่อทำประกันภัยเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE รับฟรี Starbucks Card มูลค่า 100 บาทกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต : สแกน QR Code ลงทะเบียนภายในงาน รับทันที กระบอกน้ำฟางข้าวสาลี KTAXAบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : ประกันออมทรัพย์ คุ้มเต็ม Max 3/2, ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มอัลตร้า10/5 และประกันสุขภาพเหมาจ่าย Healthy Max พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานบริษัท ฮูเรย์ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด : สินเชื่อ SME แพกเกจพิเศษในงาน ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด#กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว #MoneyExpo #มหกรรมการเงิน #MoneyExpo2024 #MoneyExpo2024hatyai #มหกรรมการเงินหาดใหญ่