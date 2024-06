นิทรรศการ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ห้องสมุดมารวย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ การเดินทางเพื่อความยั่งยืน” พบกับสรุปเรื่องราว 50 ปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ถ่ายทอดผ่าน 3 แนวคิด จากคำว่า “S-E-T” ประกอบด้วย S = Story of SET เรื่องราวของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากวันแรกก่อตั้งจนถึงการเติบโตในปัจจุบัน E = Engine of Growth กลไกขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและประเทศ พร้อมพัฒนาต่อเนื่องเพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน และ T = Towards Sustainability ก้าวที่ต่อเนื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคำนึงถึงทุกภาคส่วนเข้าชมได้ทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 9.00-19 00 น. ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก