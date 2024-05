POWER PLUS MCN THAILAND ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร และบุคคล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พาร์ทเนอร์ กับ TikTok ประเทศไทย จัดอบรมเสริมเทคนิคต่อยอดธุรกิจภายใต้ชื่องาน "ชวนมารวยกับ TikTok" โดยวิทยากรชื่อดัง ดร.เอ้ นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา พร้อมทำความรู้จัก Founder of Power Plus MCN Thailand คุณณัฐพล อรุณเลิศพิทักษ์ (ผู้ก่อตั้ง) ร่วมถ่ายทอดเคล็ดวิชาการทำ TikTok ในทุกมิติ ไม่มีค่าใช้จ่าย มีสินค้าให้เลือกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @powerplusmvn