PRINC ทุ่ม 700 ล้าน ซื้อ 3 โรงพยาบาลจาก EVER

พริ้นซิเพิล แคปิตอล ร่วมกับ "เอเวอร์แลนด์" ลงนามสัญญาเข้าร่วมลงทุนระหว่าง "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ " และ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" เข้าซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล และโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จำนวนเตียงรวม 145 เตียง จาก "มาย ฮอสพิทอล" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ "เอเวอร์แลนด์"

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" ร่วมกับบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER จัดพิธีลงนามสัญญาเข้าร่วมลงทุน ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINCIPAL HEALTHCARE) และบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอลและโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จำนวนเตียงรวม 145 เตียง จากบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์จำกัด (มหาชน) หรือ EVER โดยมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของกลุ่ม EVER ร่วมเป็นสักขีพยานนพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวถึงการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะทำให้มีโรงพยาบาลในเครือรวม 18 แห่ง ใน 14 จังหวัด เป็นไปตามแผนขยายโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง ส่วนขั้นตอนการเข้าซื้อขายหุ้นคาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2567“การที่ PRINC เข้าซื้อหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลมาย ฮอสพิทอลจาก EVER ครั้งนี้มาจากความต้องการที่ลงตัว ทั้ง EVER มีแผนขายกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อเดินหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ขณะเดียวกัน PRINC ลดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเดินหน้าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเต็มกำลัง ขณะเดียวกันประโยชน์จะตกกับผู้รับบริการ เนื่องจากการขยายโรงพยาบาลเอกชนแบบเครือข่าย ด้านการรักษาส่งต่อโรคยากซับซ้อน เพิ่มศักยภาพการให้บริการและมีการบริหารเครื่องมือและทรัพยากรทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพผ่านรูปแบบ Shared Services ขณะที่ความต้องการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจสังคมเมืองที่เติบโต มั่นใจการเข้าลงทุนโรงพยาบาลเพิ่ม 3 แห่ง จะทำให้การเติบโตของรายได้ทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่ 10 ถึง 15%“ นพ.กฤตวิทย์ กล่าวนายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER กล่าวว่า การจำหน่ายหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนั้นจะช่วยลดภาระที่บริษัทต้องสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด โดยจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินสดจำนวน 700 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทจะใช้เป็นเงินทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในอนาคตต่อไปสำหรับพื้นที่การให้บริการรักษาพยาบาลของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากโรงพยาบาลที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร และมุกดาหารแล้ว โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล จ.นครราชสีมา ซึ่งมีทำเลที่ตั้งและความต้องการการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ จะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์และประตูสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายรักษา-ส่งต่อของโรงพยาบาลในเครือแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิภาพส่วนพื้นที่ จ.พิษณุโลก นอกจากโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะกลายเป็นโรงพยาบาลในเครือแห่งที่ 3 ของจังหวัด ซึ่งรองรับการให้บริการสิทธิประกันสังคม เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้รับบริการในพื้นที่ที่ยังเติบโตสูงต่อเนื่อง ครอบคลุมสิทธิการรักษาพยาบาลในผู้รับบริการทุกกลุ่ม และเป็นไปตามแผนการมุ่งสู่โรงพยาบาลเอกชนอันดับ 1 ในภาคเหนือตอนล่าง ขณะที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ห่างจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือไม่ไกลเพียง 30 กิโลเมตร ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีทำเลศักยภาพสูง พร้อมด้วยการให้บริการรักษาที่หลากหลายและบุคลากรทางการแพทย์มากประสบการณ์