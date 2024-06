เคทีซีเปิด15จุดOne Stop Serviceเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อ

เปิดเผยว่า การเปิดจุดบริการรับสมัคร เคทีซี พี่เบิ้ม One Stop Service ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน” ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาสินเชื่อและเป็นเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ต่อยอดชีวิตและธุรกิจตามความจำเป็น โดยจุดให้บริการรับสมัคร เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน ในรูปแบบของ One Stop Service จะตั้งกระจายตัวอยู่ในแหล่งชุมชน ในพื้นที่ใกล้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในสถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ พีที และซัสโก้ รวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆ โดยในเฟสแรกนี้จะมีจุดบริการนำร่องรวม 15 แห่ง กระจายอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์และบิ๊กไบค์ ณ จุดบริการรับสมัคร เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน One Stop Service สามารถสมัครได้ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก เพียงเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและขับรถมายังจุดบริการฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน จะทำการรับสมัครและพิจารณาสินเชื่อ พร้อมรับวงเงินใหญ่สูงสุด 1 ล้านบาท อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง รับเงินทันที พร้อมรับบัตรกดเงิน “เคทีซี พี่เบิ้ม” โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน