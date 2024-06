ยูโอบี ประเทศไทย แต่งตั้ง'ริชาร์ด มาโลนีย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

แต่งตั้งให้นายริชาร์ด มาโลนีย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยจะเข้ามารับตำแหน่งต่อจาก นายตัน ชุน ฮิน ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 ทั้งนี้ นายตัน ชุน ฮิน จะกลับไปรับบทบาทใหม่ในตำแหน่ง รองประธานฝ่ายกำกับดูแลความเสี่ยงและกำกับธุรกิจของกลุ่มธนาคาร (Deputy Head of Group Governance, Risk and Compliance) ของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์นายริชาร์ด มาโลนีย์ มีประสบการณ์ในวงการธนาคารกว่า 40 ปี ในด้านกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ตลาดทุน และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย ในภูมิภาคอาเซียน เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ของ Group Wholesale Banking นับตั้งแต่ร่วมงานกับยูโอบีในปี 2557 และในบทบาทใหม่นี้ นายมาโลนีย์จะเป็นผู้นำในการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เพิ่มสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยและทั่วทั้งเครือข่ายระดับภูมิภาคของกลุ่มธนาคารยูโอบีกล่าวว่า หลังจากการเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยซิตี้แบงก์ในประเทศไทย เราจะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายมากขึ้นให้กับลูกค้าที่มีฐานใหญ่ขึ้น นายริชาร์ด เป็นนายธนาคารผู้ช่ำชองและมีความรู้กว้างขวางด้านการธนาคารทั้งแบบลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อย และเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำการเติบโตในระยะต่อไปสำหรับเครือข่ายของธนาคารในประเทศไทย สำหรับนายชุน ฮิน ที่เป็นผู้นำที่มีความสามารถหลากหลายและมากประสบการณ์ในการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค จึงเหมาะสมที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ความเสี่ยง และกำกับธุรกิจทั่วทั้งกลุ่มธนาคารด้านนางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ Retail and Brand ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ Wholesale Banking และ Deputy CEO ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เธอเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรในซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ก่อนที่จะมาร่วมงานกับยูโอบีในปี 2565 เพื่อช่วยดูแลการรวมธุรกิจลูกค้ารายย่อยของกลุ่มซิตี้เข้ากับยูโอบี ประเทศไทยทั้งนี้ ประเทศไทยนับเป็นตลาดสำคัญของเครือข่ายระดับภูมิภาคของธนาคาร ธนาคารยูโอบีได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และได้เข้าซื้อธุรกิจธนาคารรายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 ด้วยช่องทางการให้บริการลูกค้าที่มากขึ้นและเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้น ธนาคารจึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้นให้กับฐานลูกค้าที่ขยายใหญ่ขึ้น