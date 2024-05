SA รายได้พุ่ง 140.58% ยอดโอนโครงการโต

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 1/2567 มีรายได้รวม 1,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 686.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 140.58% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 488.16 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการจากการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้า 1,045.18 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 89.11 ล้านบาทในไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิ 115.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 686.24 ล้านบาท หรือ 56.46% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 74.08 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 109.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.03 ล้านบาท หรือ 104.33% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 53.71 ล้านบาทโดยบริษัทมีการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการโอนโครงการ Landmark @ MRTA Station (พระราม 9) ส่วนที่เหลือมาจากอสังหาริมทรัพย์ จาก 4 โครงการหลัก ได้แก่ Monsane Exclusive Villa Ratchapruek - Pinklao, Siamese Kin Ramintra (Phase 2), Monsane Ratchapruek - Chaengwattana และ Siamese Exclusive Queens รวม 995.94 ล้านบาทและรับรู้รายได้จากโครงการอื่นๆ 49.24 ล้านบาท รวมเป็น 1,045.18 ล้านบาท คิดเป็น 89.00% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 838.36 ล้านบาท คิดเป็น 405.36% ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ตามประเภทโครงการ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากโครงการแนวสูงคิดเป็นสัดส่วน 74.47% โครงการแนวราบคิดเป็นสัดสวน 23.73% ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้าขณะเดียวกัน บริษัทมีการรับรู้รายได้ธุรกิจจากการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยรายได้หลักมาจากการเปิดให้บริการธุรกิจโรงแรม จำนวน 5 แห่ง มีอัตราการเข้าพักที่สูงกว่า (Occupancy Rate) ราคาเฉลี่ยห้องพักต่อคืนที่ปรับสูงขึ้น (Average Daily Room Rate) และจำนวนห้องที่สูงขึ้น อีกทั้งมีรายได้จากการบริหารงานนิติบุคคล ส่งผลทำให้รายได้จากงานการให้บริการทั้งสิ้น 89.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.59% ของรายได้รวม ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 9.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.86%"ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ เนื่องจากมียอดทยอยโอนโครงการ Landmark @ MRTA Station ที่สุดแห่งโครงการ Mixed Use แบบ Branded Residences ซึ่งเป็นโครงการใหญ่มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ New CBD พระราม 9 เพียง 350 เมตร ถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มและสถานี รฟม. ทำให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งซื้อเพื่อพักอาศัย และซื้อเพื่อการลงทุน อีกทั้งบริษัทมีการกระจายฐานรายได้สู่ธุรกิจการให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ยกตัวอย่างเช่น Tribe Living Bangkok Sukhumvit 39 ที่สามารถรองรับนักเดินทางท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ ได้ทั้งการเข้าพักระยะสั้นและเข้าพักระยะยาว จึงเป็นปัจจัยส่งผลสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างโดดเด่น"สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้บริษัทวางกลยุทธ์มุ่งเน้นธุรกิจโรงแรมและบริการ เพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ Recuring Business เป็น 15% ของรายได้บริษัทภายใน 5 ปี อีกทั้งบริษัทกำลังพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุ (Aged Aging Society) โดยในโครงการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริม เช่น บริการด้านการแพทย์ และเนอสซิ่งโฮมพร้อมกันนี้ SA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มความสะดวกสบายและสุขภาพที่ดีให้ผู้อยู่อาศัยเช่น การติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ในโครงการของบริษัท และเทคโนโลยี Air of Life เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ และกรองฝุ่น PM2.5 ช่วยประหยัดพลังงานด้วยระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ลดความร้อนจากภายนอกก่อนเข้าสู่ภายในที่อยู่อาศัยเพิ่มความสดชื่นกับ Anion จากเครื่อง เป็นการสร้างบ้านเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย "ธุรกิจสีเขียว" อสังหาฯ ที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญของการก่อสร้างอาคารในอนาคต สู่แนวทางการพัฒนาอาคารอย่างยั่งยืน และสนับสนุนผลงานบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน