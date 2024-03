กรุงศรี ออโต้เปิดแผน 3 ปีเดินหน้ากลยุทธ ‘SEE Beyond’-ตั้งเป้าสินเชื่อโต5%

เปิดเผยว่า แผนธุรกิจระยะกลางปี 2567-2569 ของ กรุงศรี ออโต้ จะดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ ‘SEE Beyond’ ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ( Responsible Lending)ผ่านหลักการ C-O-D-E อันได้แก่ การช่วยประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าเพื่อประเมินความสามารถ รายได้ และการชำระค่างวด (Capability to pay) นำเสนอเงื่อนไขที่โปร่งใสและเป็นธรรม (Offerings with transparency) การให้ช่วยเหลือลูกค้าในภาวะวิกฤต (Debt restructure) และให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและไม่ให้ลูกค้าก่อหนี้เกินความจำเป็น (Education) พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ด้านสินเชื่อและประกันภัยยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์มของ One Retail และเครือกรุงศรีรวมถึงสานต่อการเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มเพื่อผู้ใช้รถ ปักธงเป็น Aggregator หรือผู้สร้างอีโคซิสเต็มที่เป็นศูนย์รวมทุกเรื่องของผู้ใช้รถไว้ในที่เดียว โดยผสานความแข็งแกร่งของพันธมิตรกว่า 100 ราย กับฐานผู้ใช้รถกว่า 3.3 ล้านรายในประเทศไทย โดยเป็นยอดผู้ใช้รถที่ใช้บริการเป็นประจำ จำนวน 1 ล้านราย เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากบริการใหม่บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri อาทิ Auto EV Station สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดกับพันธมิตรสถานีชาร์จอีวี 5 ราย ครอบคลุมทั่วประเทศ และ E-marketplace สร้างแหล่งซื้อขายยานยนต์ผ่าน Auto Station รวมไปถึงสินค้าและอุปกรณ์เสริมอีวีผ่าน LINE Official Account ที่ให้ผู้ขายได้ติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรงและส่งต่อพลังเพิ่มศักยภาพองค์กร ขับเคลื่อนองค์กรผ่านพนักงาน 5,000 คน ด้วยการเพิ่มศักยภาพและเสริมทักษะใหม่ ๆ สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง เสนอคุณค่าเพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนบริหารองค์กรให้ตอบสนองอย่างว่องไว รองรับการตัดสินใจของทีมงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้สามารถส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันใจ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและผู้ใช้รถได้อยู่เสมอ“จากความสำเร็จในปี 2566 ที่ผ่านมา ของ กรุงศรี ออโต้ ในการครองตำแหน่งผู้นำตลาดที่เป็นมากกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ หรือ Beyond Auto Finance ทำให้เรามองไกลออกไปในอีกสามปีข้างหน้า เล็งเห็นถึงแนวโน้มธุรกิจที่ควรต่อยอดอย่างช่องทางดิจิทัลและอีวี รวมไปถึงโอกาสใหม่ ๆ ในด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และการบริหารองค์กร ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการด้านสินเชื่อยานยนต์ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Krungsri Auto Responsible Lending) เราพร้อมส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับตลาดและขับเคลื่อนทีม กรุงศรี ออโต้ ด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (CSV: Creating Shared Value) ให้เกิดขึ้น เพื่อให้ กรุงศรี ออโต้ เป็นที่ 1 ในใจผู้ใช้รถ”ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ตั้งเป้าหมายรวมปี 2567 มียอดสินเชื่อใหม่ที่ 219,636 ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 466,577 ล้านบาท เติบโต 5% มีส่วนแบ่งตลาดยอดสินเชื่อใหม่ประมาณ 1 ใน 3จากภาพรวมตลาดรถยนต์ใหม่ปี 2567 ที่ระดับ 791,000 คัน เติบโต 2% เป็นยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ (BEV) 100,000 คัน จาก 76,000 คัน ในปี 2566 ขณะที่ตลาดสินเชื่อยานยนต์ อยู่ที่ 505,000 ล้านบาท เติบโต 0.4% มีแนวทางบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)อยู่ในระดับคงที่ประมาณ 2% และ Approval rate รวมทุกผลิตภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ 80%