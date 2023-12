“ททท.” ร่วมมือ “กรุงศรี ออโต้” ชวนขับรถเที่ยวไทย ตลอดปี 67

ผู้จัดการรายวัน 360 – ‘กรุงศรี ออโต้’ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ ‘Amazing ทุกเส้นทาง เมื่อเที่ยวเมืองไทยไปกับ กรุงศรี ออโต้’ บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto เปิดมิติใหม่ชวนผู้ใช้รถขับรถเที่ยวไทยตลอดปี 2567 ผ่านแคมเปญ ‘สุขทันที ที่เที่ยวกับ กรุงศรี ออโต้’ ด้วยการสร้างอีโคซิสเต็มด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรที่สุด หวังสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า มุ่งสู่ความยั่งยืน ในสถานที่ท่องเที่ยวที่กลุ่มผู้ใช้รถในประเทศไทยยังไม่เคยได้สัมผัส ตอกย้ำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย สนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ เริ่มเส้นทางแรกกรุงเทพฯ - เขาใหญ่นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นี่คือครั้งแรกของ กรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย เรามีนโยบายสนับสนุนและชักชวนให้ผู้ใช้รถขับรถเที่ยวไทยตามสถานที่ต่าง ๆ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ในสถานที่ที่ผู้ใช้รถยังไม่เคยมีประสบการณ์ (Discovery Unseen Destinations) ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว คนเดียว เชิงอนุรักษ์ หรือเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ด้วยจำนวนผู้ใช้รถกว่า 3 ล้านคนที่ใช้บริการอยู่เราจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการนำเสนอสิทธิพิเศษตลอดเส้นทางร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านการท่องเที่ยวของกรุงศรี ออโต้ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายต่อครั้งในการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังพร้อมเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไปสู่ผู้ใช้รถ บริษัทผู้ผลิตรถ และบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในเรื่องรถ ที่อยู่ภายใต้อีโคซิสเต็มด้านการท่องเที่ยวของ กรุงศรี ออโต้ (Krungsri Auto Travel Ecosystem)”นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ โดยเรามีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน (Drive Demand), สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Shape Supply) ผ่านการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Tourism Ecosystem) และการยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (Thrive for Excellence) มุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดการร่วมมือกับ กรุงศรี ออโต้ ในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว และต่อยอดพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ให้อีโคซิสเต็มการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้นแคมเปญ ‘สุขทันที ที่เที่ยวกับ กรุงศรี ออโต้’ ประเดิมด้วยเส้นทาง กรุงเทพฯ - เขาใหญ่ กับสิทธิพิเศษจากกรุงศรี ออโต้และพันธมิตรด้านท่องเที่ยว สำหรับผู้ใช้รถมากมายมากกว่า 20 รายการตลอดการเดินทาง เช่น ส่วนลดที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ บัตรกิจกรรม ข้อมูลการเดินทางที่น่าสนใจ และข้อมูลที่ตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ผู้ใช้รถสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวนี้ได้บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto