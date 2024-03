เทรนด์ตกแต่งที่อยู่อาศัยสไตล์ญี่ปุ่นโตแรง 'Leedvant' ศูนย์นำเข้าเฟอร์ฯวางเป้า3ปียอดขายโต 100 ลบ.

Leedvant (ลีดแวนท์) แพรตฟอร์มจำหน่ายสินค้า Home and Living นำเข้าจากญี่ปุ่น บุกตลาดไทย ตอบรับเทรนด์แต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นในไทยโตแรง วางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ต่อเนื่อง โชว์จุดเด่นเป็นสินค้าส่งตรงจากผู้ผลิตในญี่ปุ่น ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับพรีเมียม ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความคงทน ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน ช่วยเติมเต็มความสุขและการพักผ่อนภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ก่อนเดินหน้าขยายช่องทางออนไลน์เพิ่มฐานลูกค้า B2C เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ จัดโปรโมชั่นส่วนลดราคาสินค้า 10% ซื้อสินค้ากี่ครั้งก็ได้ในระยะเวลา 1 เดือนหลังเพิ่ม Line Official พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขาย 100 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2569

“LEEDVANT”

พบว่ามีดีมานด์ความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจการตกแต่งบ้านเองเพิ่มมากขึ้น

โดยได้รับอานิสงค์จากภาคการบริการและท่องเที่ยวที่พลิกฟื้น และความต้องการที่พักอาศัย ที่มีการตกแต่งเรียบง่ายผ่อนคลายตามสไตล์ญี่ปุ่น ในกลุ่มลูกค้าชาวไทยรายได้สูงและต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้อำนวยการ บริษัท ทริปโป (ไทยแลนด์) จํากัด หรือ Leedvant (ลีดแวนท์) แพลตฟอร์มจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านคุณภาพระดับพรีเมียม นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้มีการทดสอบตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ด้วยการเปิดโชว์รูมแฟลกชิป สโตร์ สาขาแรกในไทย ที่ชั้น 4 อาคารโมเดอร์น ทาวน์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีการออกแบบและตกแต่งภายในที่มีสไตล์เฉพาะทางมากขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์การตกแต่งที่พักอาศัยแบบญี่ปุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ว่าในปี 67 นี้ภาพรวมตลาดสินค้าเพื่อตกแต่งบ้านจะมีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่า 450,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของในปีนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ประหยัดพลังงาน และเป็นผลิตภัณฑ์ ESG (Environment Social และ Governance) ซึ่งเป็นเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการขยายเครือข่ายพันธมิตรผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่เรามีพันธมิตรที่เข็มแข็ง อาทิ Nagai Co., Ltd. และ K-Mac Co., Ltd. และอีกหลากหลายบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบมาใช้รวมทั้งกระบวนการผลิตที่ยึดแนว Eco-friendly (สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Leedvant ได้แก่ เสื่อทาทามิ ที่ให้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นขนานแท้ ทำจากกระดาษญี่ปุ่นช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและสารอินทรีย์ระเหยต่ำ (ไรฝุ่น) ชั้นวางของติดผนัง FiTIO ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานได้หลากหลาย แผ่นรองพื้น "Otoyuka N" สําหรับควบคุมเสียงรบกวนภายในคอนโดมิเนียม พรมกันเสียงแบบกระเบื้อง ลดเสียงรบกวนจากแรงกระแทกด้านบนได้ ฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง Crystal Coolia มีความโปร่งแสงเนื่องจากเป็นโครงสร้างเคลือบพิเศษที่ไม่มีชั้นโลหะ ช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ 13%นอกจากนี้ Leedvant พร้อมเดินหน้าพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ให้เชื่อมถึงกันแบบไร้รอยต่อ รองรับกลุ่มลูกค้า B2C กับบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการด้วยตัวเลือกสินค้าที่หลากหลายผ่านเว็บไซต์ https://leedvant.com และขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มธุรกิจ B2B ให้มากขึ้นด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า เสมือนมาซื้อสินค้าที่โชว์รูมด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้จัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ โดยคุณสามารถใช้โปรโมชั่นส่วนลดนี้กี่ครั้งก็ได้ ภายในกำหนดระยะเวลา 1 เดือนภายหลังจากที่เพิ่มเพื่อนใน Line officialทั้งนี้ ตลาดสินค้าและของตกแต่งบ้านในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากที่สุด เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนประกอบการ Leedvant ได้เล็งเห็นช่องว่างทางการตลาดในเมืองไทย ยังไม่มีเครือข่ายร้านวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงมากนัก จึงทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Leedvant ที่มีความโดดเด่นเป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม มีความแข็งแรงคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และยังเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย จะได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มดีไซน์เนอร์ สถาปนิก บริษัทตกแต่งภายใน บริษัทก่อสร้างบ้าน ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจโรงแรม และกลุ่มลูกค้าบ้าน กลุ่มที่ต้องการรีโนเวทหรือปรับปรุงที่พักอาศัยที่มีชื่นชอบสินค้าและไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นโดยเฉพาะ