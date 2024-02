กสิกรฯเล็งยอดปล่อยกู้ESGปีนี้แตะแสนล้าน-เดินหน้าผลักดันลูกค้าเปลี่ยนผ่านเติบโตยั่งยืน

กล่าวว่า ธนาคารกำหนดเป้าหมายสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน(ESG)โดยในปี 2573 จะมียอดคงคงค้าง 200,000 ล้านบาท โดย 2 ปีที่แล้วมียอดปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 74,000 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้โดยรวมยอดสินเชื่อจะแตะ 100,000 ล้านบาท โดยเน้นเปลี่ยนผ่านใน 4 กลุ่ม ได้แก่ น้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ ,ถ่านหิน ,ซีเมนต์ และพลังงาน ซึ่งแนวโน้มในอนาคตมองว่า พลังงานจากโซลาร์และลมจะเข้ามาทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้ในสัดส่วน 50:50พร้อมกันนั้น ธนาคารกสิกรไทยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานภายในของธนาคารเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานสู่สากล รวมทั้งพัฒนาบริการที่มากกว่าบริการทางการเงิน (Beyond Banking Solutions) เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ นำโซลูชันต่างๆ พร้อมทั้งแนวคิดที่ดีมาปรับใช้ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ล่าสุด จัดเสวนาแห่งปี “RETHINK SUSTAINABILITY: A CALL TO ACTION FOR THAILAND" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าระดับโลกและประเทศไทยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในเชิงความคิดเท่านั้น แต่เป็นงานเสวนาที่ต้องการจุดประกายให้เกิดการลงมือทำเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อร่วมกันผลักดันประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืนในอนาคต"สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือทำอย่างไรจะให้ลูกค้าปรับตัวไปได้ด้วยกัน เพื่อเป็น winner ไม่ต้องมี loser ด้วยการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน และ Beyond Banking Solutions ขณะที่ตัวธนาคารเองก็ต้องมีการปรับตัวเองเช่นกัน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน เพราะในที่สุดเราก็ต้องไปสู่มาตรฐานโลก และจะดีที่สุดที่จะมีแต่ winner ไม่ต้องมี loser"กล่าวว่า เราอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero ซึ่งมาพร้อมโอกาสในการลงทุนอย่างมหาศาล ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยหันมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติ ซึ่งจากการประชุม COP28 เห็นได้ชัดว่าทรัพยากรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับโลก ระบบอาหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยใช้แนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติจะสามารถช่วยให้เราก้าวข้ามระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง และลอมบาร์ด โอเดียร์ ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพ และเร่งให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งกับภาคเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจและชุมชน"ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วขึ้น ราคาต่ำลง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปได้เร็วด้วย โดย 4 กลุ่มหลัก ก็จะมีเรื่องของพลังงาน ,อาหาร ท่องเที่ยว และพลาสติก โดยกลุ่มพลังงานมีความก้าวหน้ามากที่สุด ในแง่ของการลงทุนนั้น หากธุรกิจเป็นประสบความสำเร็จไปแล้ว ก็จะแพง ดังนั้น เราจึงต้องมองถึงอนาคตว่าใครจะเป็นรายต่อไปเพื่อให้ได้รีเทิร์นที่ดี"กล่าวว่า โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เคแบงก์ ไพรเวท แบงก์กิ้ง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำแนะนำการลงทุน เล็งเห็นว่านักลงทุนคือหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้ โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่มีมูลค่ามหาศาลเท่านั้น แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแห่งอนาคตไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย"สถาบันการเงินถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ถ้าใช้ทรัพยากรทางการเงินไปในทางที่ถูก การคิดใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ ซึ่งนอกจากจะสร้างความตระหนักรู้แล้ว ก็จะต้องมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อไปสู่ net zero เพราะบางคนตระหนักรู้แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะ RE THINK SUSTAINABLE แล้ว ยังเสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิด ACTION PLAN ด้วย"