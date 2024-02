FynnCorp คว้ารางวัลระดับโลก

FynnCorp ตอกย้ำความสำเร็จ ด้วยการคว้ารางวัลจากงาน International Finance Awards 2023 คว้ารางวัล Most Innovative Financial Advisory Firm – Thailand 2023 จากงาน International Finance Awards ปี 2023 แสดงถึงความมุ่งมั่น ความเชี่ยวชาญ และบริการที่โดดเด่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ให้บริการครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ใส่ใจและตอบโจทย์ที่สุดเพื่อคุณ









นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ฟินน์คอร์ป หรือ FynnCorp เปิดเผยว่า “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่บริษัทได้รับรางวัล จาก International Finance Awards 2023 ซึ่งได้แก่ รางวัล Most Innovative Financial Advisory Firm – Thailand – 2023 รางวัลที่ได้รับถือเป็นการการันตีผลงานยอดเยี่ยมของบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการันตีถึงการยอมรับในความสามารถพิเศษ ความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีม ในการให้บริการที่โดดเด่นแก่ลูกค้าของบริษัท”ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FynnCorp ได้รับการตอบรับเชิงบวก ทั้งจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมาโดยตลอด สำหรับการได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทการทำงานอย่างหนัก ของสมาชิกในทีมงานทุกคนของบริษัท ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกในทีมได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการทำงานของ FynnCorp ในการดูแลลูกค้า โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมความสามารถขององค์กรของลูกค้า ในด้านการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การจัดการสภาพคล่อง หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบริการอื่นๆ จาก FynnCorpด้วยความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจ FynnCorp กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ที่ให้บริการอย่างครบวงจรในตลาดทุนไทย เราพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินและการลงทุนอยู่เสมอ เราพร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยนวัตกรรมการบริการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท “Create Innovative Financial Ecosystem to Share Inclusive Growth for All” โดยมีเป้าหมายสร้างระบบนิเวศทางการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อแบ่งปันการเติบโตอย่างทั่วถึงให้กับทุกคนทั้งนี้ รางวัล Most Innovative Financial Advisory Firm – Thailand – 2023 จาก International Finance Awards 2023 ถือเป็นรางวัลที่ถูกยอมรับในระดับสากลจากผู้บริหารองค์กรในหลากหลายกลุ่มธุรกิจทั่วโลก โดยพิจารณามอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น มีการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์สำหรับ International Finance Awards 2023 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลกจากประเทศอังกฤษ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ