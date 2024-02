ก.ล.ต.เตือน 1 เม.ย.ยกเครื่องใหญ่เกณฑ์คุม บจ.ไล่ขึ้นเครื่องหมายเพิ่ม เร่งสรุป Auto Halt

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้จัดทำโครงการ "บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ (Trust & Confidence) ในตลาดทุน เพื่อยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการทำหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งองคาพยพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านแนวทางการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ตาม 3 มาตรการหลัก ได้แก่ ป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมากและ คณะกรรมการ ก.ล.ต.ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 67 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อยกระดับคุณภาพของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแล บจ. ตามที่ตลท. เสนอ และเป็นส่วนหนึ่งใน "มาตรการป้องกัน" ของ ก.ล.ต. ดังนี้(1) ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เพื่อยกระดับคุณภาพของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียน โดยจะมีการปรับเกณฑ์พิจารณาฐานะการเงินและผลประกอบการ รวมทั้งความมั่นคงของบริษัทในมิติต่าง ๆ โดยที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68(2) ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อทำให้กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) และการย้ายกลับมาซื้อขาย (Resume Trade) มีความเข้มข้นเทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)(3) ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อยกระดับการแจ้งเตือนผู้ลงทุน และการเพิกถอนบริษัทที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในข้อนี้ นางพรอนงค์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 จะมีการยกระดับมาตรการการขึ้นเครื่องหมาย ซึ่ง ก.ล.ต. และ ตลท.เพิ่มเกณฑ์ขึ้นเครื่องหมายในหลายกรณี ได้แก่ บจ.ขาดทุนสุทธิ 3 ปีติดต่อกันจน Equity น้อยกว่าทุนชำระแล้ว, บจ.ผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินหรือตราสารหนี้, บจ.ที่งบการเงินไม่แสดงความเห็นทุกกรณี และ บจ.ที่มีรายได้จากการดำเนินงานประจำปีต่ำ ได้แก่ บจ.ใน SET ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และ บจ.ใน mai ต่ำกว่า 50 ล้านบาท จะถูกขึ้น C เป็นอันดับแรก และให้เวลาแก้ไข แต่หากทำไม่ได้จะยกระดับเครื่องหมายเพิ่มเติมทั้ง SP และ NC ซึ่งจะนำไปสูเหตุเพิกถอนการยกระดับมาตการการครั้งนี้จะทำให้มี บจ.ทั้งในน SET และ mai ถูกขึ้นเครื่องหมายเพิ่มขึ้นมามาก จากปัจจุบัน บจ.19 บริษัทถูกขึ้น C เพราะมีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบ 3 คน และบจ.20 บริษัทมีผู้สอบบัญชีไม่ครบตามเกณฑ์ เป็นต้น ซึ่ง ก.ล.ต.ยอมรับว่าจะมีหลายบริษัทถูกขึ้น C เพิ่มขึ้น แต่ยังให้ระยะเวลาในการแก้ไขตามที่เกณฑ์และเมื่อแก้ไขแล้วก็จะปลดเครื่องหมายออก แต่หลังจากแก้ไขแล้ว ก.ล.ต.จะกำหนดให้จัดส่งรายงานพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูวินัยและติดตามการแก้ไขปัญหา "เกณฑ์การเป็นเหตุให้ขึ้นเครื่องหมายที่ Effective ในวันที่ 1 เม.ย.ที่จะถึงนี้ จะส่งผลต่อจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมายเพิ่มขึ้น แต่การยกระดับเพื่อทำให้บริษัทจดทะเบียนเองมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นักลงทุนสามารถทราบข้อมูลและนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทยฟื้นกลับมา" นางพรอนงค์ กล่าว(4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยสำหรับ บจ. ทรัสต์ และกองทุนต่างๆ คาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) เพื่อกำหนดหน้าที่ให้ บจ.ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดให้ต้องยื่นงบการเงินย้อนหลัง 3 ปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน Publicly Accountable Entities (PAE) เริ่มบังคับใช้แล้ว สำหรับบริษัทที่จะขอยื่นเสนอขายหุ้น IPO ในปี 67รวมทั้งการยกระดับการทำหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ บจ.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญใน บจ. (Line of defense) เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้บริหารและเลขานุการ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพ (Gatekeeper) เช่น ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงิน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บจ.พร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความรู้และความคุ้มครองให้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับ "มาตรการป้องปราม" ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลท. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติหรือความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการกำกับดูแลให้มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบได้นอกจากนี้ ยังรวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เช่น ทบทวนเกณฑ์การกำหนดวงเงินลูกค้า การพิจารณาคุณภาพหลักประกัน และการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้คนไทยซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ NVDR รวมทั้งร่วมกับ ตลท.ศึกษาแนวทางออกเกณฑ์ Auto Halt หรือหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวสำหรับหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติ คาดว่าจะมีการออกหลักเกณฑ์และนำมาปฏิบัติได้ภายในปี 67นางพรอนงค์ กล่าวว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนิน "มาตรการปราบปราม" โดยที่ผ่านมาได้ทำอย่างเต็มกำลัง สำหรับเคสที่อยู่ในความสนใจของประชาชนกรณี บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ซึ่ง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปแล้ว เมื่อปรากฏข่าวหลักฐานในส่วนที่ ก.ล.ต. ตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำผิด ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ประสานความร่วมมือและติดตามกับ DSI และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อชี้ให้เห็นข้อมูลที่ ก.ล.ต. ใช้ในการพิจารณากล่าวโทษนอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. ยังได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยเพิ่มผู้ช่วยเลขาธิการ สายงานบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่ง และปัจจุบันได้แต่งตั้ง พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67