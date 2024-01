ตลท.ยกระดับสร้างความเชื่อมั่น ใช้ AI- เกณฑ์ใหม่ดับกลโกงป้องผู้ลงทุน

เปิดเผยแผนงานของ ตลท. ว่าตลท.ได้เริ่มด้วยเพิ่มการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มเข้าจดทะเบียน การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ไปจนถึงการเพิกถอน โดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดทุน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 50 พัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market Work for Everyone" ผ่านแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2567-2569 "สร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ สู่การเติบโตอย่างยั่นยืน" ใน 3 ด้านหลักคือยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุน , เสริมศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนโดยแผนงานปี 67 ตลท. ยังคงมุ่งมั่นในสร้างและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยจะทำ Financial data health check ติดตามคุณภาพบริษัทจดทะเบียน (บจ.), ยกระดับการกำกับดูแล ตรวจสอบการซื้อขาย Surveillance Prevention and Analytics (SPA) พร้อมนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย รวมถึงใช้ช่วยเตือนผู้ลงทุนเมื่อพบความผิดปกติ รวมทั้งประสานงานกับพันธมิตร เช่น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) หลังพบความผิดปกติของหุ้นกู้ที่มีมากขึ้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจของ บจ. พร้อมนำมาประมวลผลทั้งนี้จะพัฒนาระบบและเครื่องมือเพื่อปกป้องผู้ลงทุนโดยเชื่อมต่อข้อมูลทั้งภายในและภายนอกตลาด ด้วยการนำ AI มาช่วยตรวจจับข่าวปลอมที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เพื่อปกป้องประชาชนจากการถูกหลอกลงทุน รวมทั้งจะให้ข้อมูลแบบรวดเร็วและทันเวลา เพราะตระหนักดีว่าการออกกฎกำกับต่าง ๆ แม้เป็นเกณฑ์ที่ดีก็ไม่สามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกปัจจุบันได้ อย่างกรณีของ MORE หรือ บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และ STARK หรือ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นในตลาดทุนคือกรณีศึกษาที่ดีมาก เพราะถือเป็นการตั้งใจโกงอย่างไรก็ตามนายภากรกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากกลโกงและหลอกให้ผู้ลงทุน หลงเชื่อและเข้าลงทุนในปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดความเสียหายไปทั้งระบบในปีที่ผ่ามานั้น ทำให้ ตลท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง โอลิเวอร์ ไวแมน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคอล เข้ามาดูระบบและมาดูว่าสิ่งที่ดำเนินการ หรือปฏิบัติในการป้องกัน Naked Shortและการกำกับดูแลโปรแกรมเทรด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวมีอะไรบ้างที่ ตลท. มีการดำเนินการไม่เป็นระดับสากล (Global standard) คาดสรุปผลการศึกษาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในต้นเดือน ก.พ. ก่อนจะเริ่มดำเนินการได้ไตรมาสแรกปีนี้ ซึ่งต้องหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายขณะเดียวกัน ตลท.ยังอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) เพื่อหามาตรการให้สมาชิกมีฐานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาซื้อขายที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายการสร้างราคา (ปั่นหุ้น) เพื่อจะทำให้สมาชิกโบรกเกอร์สามารถจัดการกับผู้ที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์ผิดจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นายภากรกล่าวสำหรับเกณฑ์ให้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว (Auto Halt) ในหุ้นที่เทรดผิดปกติ รวมทั้งการใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Auction โดยจะกำหนดช่วงระยะเวลาซื้อขายนั้น เบื้องต้นขณะนี้ ตลท. และ ก.ล.ต. ยังอยู่ในระหว่างศึกษา และอีกหลายเรื่อง ตลท. จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อหาบทสรุป ถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันป้องกัน ป้องปราม ปรับปรุงตลาดหุ้นไทย อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การที่หลายฝ่ายร่วมมือกัน จะทำให้ระบบแกร่งขึ้น และลดการกระทำผิด ซึ่งคงต้องปรับกันทั้งระยะสั้นและยาวกล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำกับบริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. สำหรับหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนใหม่ โดยจะเน้นที่ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กล่าวคือบริษัทจะเข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ หรือ mai จะใช้เกณฑ์ กำไรสุทธิต้องประเมิน 2-3 ปี จากที่ผ่านมาให้ใช้เพียงปีเดียว เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของกำไร ตลอดจนทุนจดทะเบียน อีกทั้งเรื่องของการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลตของหุ้นแต่ละตัว เพราะปัจจุบันพบว่ามี บจ. ที่มีฟรีโฟลทต่ำอยู่ถึง 20-25 บริษัท และ ตลท. อยู่ระหว่างจะยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม เพราะปกติจะคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มของหุ้นกลุ่มนี้ทุกปี แต่จะใช้มาตรการขึ้นเครื่องหมาย C ไป 1 ปี หากแก้ไขไม่ได้ ก็จะแขวน SP และเพิกถอนในที่สุดตามลำดับนอกจากนี้ ตลท. จะเพิ่มมาตรการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนมากขึ้น เช่น การเพิ่มเหตุการแขวนเครื่องหมาย C เพื่อเตือนนักลงทุน รวมถึงอาจต้องใช้มาตรการให้นักลงทุนต้องซื้อหุ้นด้วยเงินสด 100 % เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนกรณีที่บริษัทนั้นๆ ผิดนัดชำระหนี้ จากเดิมให้เปิดเผยข้อมูล ก็จะเพิ่มการให้ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ได้ก่อนจึงจะปลดเครื่องหมายที่แขวนเผยว่า ตลท. อยู่ระหว่างผลักดันให้คนไทยเข้ามาใช้ตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งหรือเพิ่มสินทรัพย์ในระยะยาวเพิ่ม ด้วยการพยายามจะดึงให้มีผู้ลงทุนใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น เพราะปัจจุบันพบว่ามีจำนวนบัญชีซื้อขายหุ้นทั้งหมด 5.5 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 2.5 ล้านราย และพบแนวโน้มนักลงทุนรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยเป็นคนรุ่นใหม่ หรือ young gen มีสัดส่วนมากขึ้น คือกลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z โดยเฉพาะ Gen-Z ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากเดิม 10% ปัจจุบันมีถึง 30-40%ดังนั้น ตลท. ต้องทำจากนี้คือการสื่อสารกับผู้ลงทุนรุ่นใหม่มากขึ้น ต้องไปเจาะให้ถึงคนกลุ่มนี้เพื่อให้เข้าใจถึงการลงทุน รวมทั้งการแนะนำพร้อมกับเตือนให้ระมัดระวังการลงทุน ด้วยการให้ความเข้าใจว่าจะเน้นลงทุนอย่างไร ทำไมการลงทุนจึงความสำคัญ ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มความมั่งคั่งจากการลงทุนอย่างถูกต้อง เพราะปีที่ผ่านมามีข่าวปลอมหลอกให้คนที่สนใจเข้าไปลงทุนจริงๆ ถูกหลอกทำให้เกิดความเสียหายตามมากล่าวว่า ปีนี้มีบริษัทใหม่ ๆ ที่จะเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ได้ยื่นขออนุญาตแล้ว 43 บริษัท เป็นบริษัทใน SET จำนวน 20 บริษัท และ mai จำนวน 20 บริษัท ขณะที่ในกระดาน LiVE จำนวน 3 บริษัท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริการ, กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้และอุตสาหกรรม ซึ่งในจำนวนบริษัทที่ยื่นนั้นพบว่ามี 11 บริษัทอยู่ในธุรกิจกลุ่ม Newseconomy ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของตลท.อย่างไรก็ดี มองว่าสภาพตลาดหุ้นปีนี้โดยรวมน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาและน่าจะเอื้ออำนวยต่อการเข้าระดมทุน ส่วนในเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม ( มาร์เก็ตแคป ) เป็นเรื่องที่ยากเกินคาดเดา เพราะขึ้นอยู่กับดัชนีและมีหลายปัจจัยเข้ามากระทบสำหรับ ปี 66 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่หรือหุ้นIPO คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 38,260 ล้านบาท หรือ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าปกติที่มี 4-5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการซื้อขายหุ้นลดลง 30% จากปี 65 เฉลี่ยที่ 53,331 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน ส่วนปริมาณการซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX เฉลี่ยต่อวัน 534,898 สัญญา และเพิ่ม 11 สินค้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นสิงคโปร์ ฮ่องกง ยุโรป อเมริกา แต่ยังมีมูลค่าการระดมทุนสูงเป็นอันดับ 7 ในเอเชียทั้งนี้นอกจากนี้ สิ่งที่ ตลท. ให้ความสำคัญคือด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ESG recognition ซึ่งมี บจ. 28 แห่งอยู่ในดัชนี DJSI มากที่สุดในอาเซียน ขณะที่ 658 บจ. หรือ 74% เข้าร่วม ESG Data Platform คือการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล ESGทั้งหมดคือแผนงานหลักของ ตลท.ที่มุ่งเน้น และยังมีส่วนปลีกย่อยอีกมากที่เร่งดำเนินการเพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์รพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เท่าเทียบสากล และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการรักและให้ความสำคัญกับสิ่งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ดังนั้น ตลท. จึงมุ่งให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนผ่านโครงการ SET ESG Academy และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ESG ผ่านโครงการ Climate Care Collaboration Platform และ SET Carbon ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจาก ESG Data Platform พร้อมกับจะร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกในการยกระดับ SET ESG Assessment สู่มาตรฐานระดับโลก