PLANET ผนึก RootCloud เจาะตลาดอุตสาหกรรมอัจฉริยะในไทย

แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย ผนึก RootCloud ร่วมนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ยกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เล็งเจาะตลาดกลุ่ม Smart Industrial Park, Smart City และกลุ่ม Smart Manufacturing หวังให้เป็นอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในทุกด้าน สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน ผู้บริหารมั่นใจช่วยต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งในอนาคต

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัท แพลนเน็ต คลาวด์ จำกัด (PlanetCloud) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ RootCloud Technology Pte Ltd ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและให้บริการโซลูชันด้าน Internet of Things (IoT) และ Smart Technology ในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในประเทศไทย และร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่มีความล้ำสมัย เช่น เทคโนโลยีพลังงานดิจิทัล (Digital Power Technology) IoT Big Data ระบบ Cloud ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกด้านของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการผลิตและอื่นๆ ให้เติบโตควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน ตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)"ทั้ง 2 ฝ่ายมีแผนที่ร่วมกันช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่มีความล้ำสมัยต่างๆ เข้ามาช่วยลูกค้าในกลุ่ม Smart Industrial Park (อุตสาหกรรมอัจฉริยะ) กลุ่ม Smart City (เมืองอัจฉริยะ) และกลุ่ม Smart Manufacturing (การผลิตอัจฉริยะ) เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตและการจัดการในทุกด้านมีประสิทธิมากภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเพิ่มความสะดวกสบาย ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม"ืนายประพัฒน์ กล่าวนายประพัฒน์ กล่าวด้วยว่า บริษัทในฐานะที่มีความรู้ความชำนาญด้าน Digital และการสื่อสารโทรคมนาคมมาถึง 30 ปี ซึ่งในส่วนของ PlanetCloud บริษัทย่อย ปัจจุบันดำเนินธุรกิจให้บริการ Cloud Computing ทั้งแบบ Sofware as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (SaaS) ประกอบด้วย Smart City Data Platform และ IOT Platform สำหรับเมืองอัจฉริยะ VDO Analytic Cloud Contact Center Telemedicine ผ่านระบบเครือข่ายแบบครบวงจร ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า และจากการร่วมมือกับ RootCloud ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม Industrial IoT จึงมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต" นายประพัฒน์ กล่าวด้าน Mr. Ho Howe Tian, Managing Director of RootCloud Technology Pte Ltd กล่าวว่า RootCloud มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงในครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต