MQDC หนุนสัมมนาระดับโลก "MIT Industrial Liaison Program" นำเสนอองค์ความรู้ สู่เป้าหมาย Decarbonization อย่างยั่งยืน

กล่าวว่า MQDC ได้มีส่วนผลักดัน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการไปสู่หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ MIT Industrial Liason Program (ILP) ในการพัฒนาและวิจัยต่อเนื่อง เพื่อบรรลุการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์ (Decarbonization) อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเรื่อง Nature Positive Carbon Negative 2050 หรือ Resilience Framework ที่ MQDC มุ่งเน้นเป็นอย่างมาก“ผมรู้สึกยินดีที่สถาบันระดับโลกอย่าง MIT มองเห็นศักยภาพของ MQDC ที่มีองค์ความรู้เรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และเลือกให้ MQDC เป็นหนึ่งในผู้ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเรื่องสำคัญๆ อย่าง Nature Positive Carbon Negative 2050 หรือ Resilience Framework ก็เป็นเรื่องที่เรามุ่งเน้นมาตลอดในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจต่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง และชูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity ในทุกโครงการ” รศ. ดร. สิงห์ กล่าวเสริมในงานสัมมนาระดับโลกที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาร่วมพัฒนาเรื่องการลดจำนวนการปล่อยกาศคาร์บอนไดออกไซด์ และ ความยั่งยืน นำโดย ศาสตราจารย์ John E. Fernandez จาก MIT Environmental Solutions Initiative (ESI) ในหัวข้อ Getting to Net Zero โดย MIT ILP ที่เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน เน้นไปที่เรื่องการจับตามองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะเป็นปัญหาในอนาคตอย่างใกล้ชิด การพัฒนาและวิจัยต่อเนื่องเพื่อบรรลุการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์ (Decarbonization) อย่างยั่งยืน การลงมืออย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss) การพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายรัฐให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือปัญหาอย่างทันท่วงที