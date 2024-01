บล.ธนชาต แนะนักลงทุนปรับพอร์ต หลังหมดยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ชวนกระจายความเสี่ยง

หลักทรัพย์ธนชาต มองมูลค่าตลาดหุ้นไทยอยู่ในโซนค่อนข้างต่ำมากแล้ว แต่มีหุ้นคุณภาพดีเยี่ยมหลายตัว ที่มี margin of safety สำหรับลงทุนระยะยาว แนะนำนักลงทุนให้ปรับพอร์ตหลังหมดยุคดอกเบี้ยขาขึ้น นอกจากลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้ว ให้กระจายความเสี่ยง และหาโอกาสเพิ่มเติมผ่านการลงทุนในกองทุนหุ้น หรือกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมนำเสนอบริการ ZEAL หรือ Portfolio Advisory เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดด้านเวลา การย่อยข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงลึก ผ่านทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว 3-10% ต่อปีให้กับนักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมนักกลยุทธ์การลงทุน จัดสัมมนาให้กับนักลงทุนในหัวข้อ "ปรับพอร์ตลงทุนรับปีมังกร หลังจบดอกเบี้ยขาขึ้น" พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เพื่ออัปเดตภาพรวมการลงทุนในไทย และต่างประเทศ พร้อมคำแนะนำการบริหารพอร์ตแบบมืออาชีพ และการใช้เครื่องมือช่วยในการลงทุน เพื่อมุ่งสร้างอิสรภาพทางการเงินให้แก่ลูกค้าและผู้ลงทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากลูกค้าและผู้ลงทุนจำนวนมากนายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า การลงทุนตลาดหุ้นไทย (SET) ในปี 2023 เป็นปีที่ยากลำบาก ทั้งที่ตลาดหุ้นหลักทั่วโลกหลายแห่งให้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร ทั้งนี้เป็นผลมาจากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ และกำไรบริษัทจดทะเบียนถูกปรับประมาณการลงตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้นักลงทุนอาจกังวลต่อดการลงทุนต่อเนื่องในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งที่ลดลง เหลือเพียง 2.4% ปีนี้ จากปีก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.6% แต่เราเห็นหลายปัจจัย ที่ทำให้สามารถ "เลือกลงทุน" ในปีนี้ ได้ ไม่ว่าจะเป็น แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยสูงที่ค่อยๆ ลดลง, ราคาน้ำมันไม่น่าจะปรับสูงขึ้นไปมากกว่าปัจจุบันมากนัก, ภาครัฐฯ จะเริ่มอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ค.นี้เป็นต้นไป และที่สำคัญคือ Valuation ของตลาดหุ้นไทย อยู่ในโซนค่อนข้างต่ำมากแล้ว ทำให้บริษัทคุณภาพดีเยี่ยมหลายตัว มี margin of safety สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจมากแล้วนอกจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทย การกระจายความเสี่ยง และหาโอกาสเพิ่มเติมผ่านการลงทุนในกองทุนหุ้น หรือกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นเรื่องที่สำคัญของนักลงทุนเช่นเดียวกัน บล.ธนชาต ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง และการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว เห็นว่ามีโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นจีน กองทุนพลังงานสะอาด และกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ที่มีคุณภาพสูง ที่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ดีในช่วงดอกเบี้ยขาลงทั้งนี้แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจะทำให้นักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านเวลาที่ต้องใช้ในการย่อยข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงข้อจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเชิงลึก บล.ธนชาต จึงเปิดให้บริการ ZEAL หรือ Portfolio Advisory ให้กับนักลงทุน เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดด้านเวลา การย่อยข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงลึก ผ่านทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว 3-10% ต่อปีผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการลงทุน และบทวิเคราะห์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆจาก บล.ธนชาต ได้ทาง Think+ application: https://www.thanachartsec.com/Content/DownloadThink/82/th และ Facebook Page: https://www.facebook.com/Thanachartsec