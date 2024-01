ศุภาลัย ลุยปี67 ปูพรมเปิด 42 โครงการ มูลค่าครึ่งแสนลบ.เร่งเครื่องขยายพอร์ตอสังหาฯภูมิภาค

ศุภาลัยฯ ประกาศโรดแมพการดำเนินธุรกิจปี 2567 ทุบสถิติหลากมิติ เปิดโครงการสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทถึง 42 โครงการ กระจายทุกทำเลทั่วประเทศ มูลค่ารวมสูงถึง 50,000 ล้านบาท วางเป้าขายและเป้ารายได้ 36,000 ล้านบาท รุกตลาดบ้านหรู 10 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมเปิดตลาดภูมิภาคในทำเลใหม่ๆ เผยมีแลนด์แบงก์รองรับเพียบ

ปี 2567 แม้ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยคงเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่างๆ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มั่นใจว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้น่าจะขับเคลื่อนไปต่อได้ เป็นผลมาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการสินค้าที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบยังขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าระดับกลาง - บน ขณะที่สินค้าในกลุ่มคอนโดมิเนียมเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวกลับมาในทำเลศักยภาพ

All-Time High ทั้งการเปิดตัวโครงการและยอดขา

ในไตรมาสแรกเปิดตัวมากถึง จำนวน 14 โครงการ มูลค่ารวม 14,990 ล้านบาท และยังเดินเกมรุกเพิ่มแชร์ตลาดบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี เจาะลูกค้าระดับบน พัฒนาโครงการบ้านระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายมากขึ้น 56% จากปีที่ผ่านมา และมีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ๆ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยขาลง อัตราเงินเฟ้อเริ่มอยู่ตัว การท่องเที่ยวและการส่งออกเริ่มดีขึ้น การลงทุนเริ่มมากขึ้น แต่จะเป็นอีกปีที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะแข่งขันกันเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่?ส่วนภาพรวมของบริษัทฯ ปี 2567 เป็นปีแห่งการขยายศักยภาพในมิติต่างๆ ขับเคลื่อนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นทั้งต่างประเทศและในประเทศ เป็นปีที่บริษัทฯ มีแผนจำนวนเปิดตัวโครงการมากที่สุด มูลค่าโครงการสูงสุด มีเป้ายอดขายสูงสุด มูลค่าโครงการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด และสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ แบบบ้านใหม่ การพัฒนาคุณภาพสินค้า และนวัตกรรมที่อยู่อาศัยรักษ์โลก รวมทั้งเดินหน้าลงทุนในทำเลใหม่ๆ ที่จะขยาย ตลาดให้กว้างขึ้น ทำให้ศุภาลัยขยายศักยภาพพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุม 29 จังหวัด เปิดตัวโครงการแล้วรวม 441 โครงการ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลีย จับมืออสังหาริมทรัพย์แถวหน้าแดนจิงโจ้ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd ตั้งกิจการร่วมค้าในชื่อ "SSRCP HoldCo Pty Ltd" อัดเม็ดเงินเพิ่ม 12,600 ล้านบาท พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขยายเพิ่ม 12 โครงการ มูลค่าโครงการ 137,700 ล้านบาท ใน 4 รัฐ 5 เมืองสำคัญ ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาแล้วรวม 24 โครงการ มูลค่าโครงการ 187,700 ล้านบาท คิดเป็นเงินทุนรวมศุภาลัย 22,300 ล้านบาท โดยโครงการที่ซื้อใหม่จะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ เพราะเป็นโครงการที่ได้เริ่มพัฒนาไปส่วนหนึ่งแล้วสำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง ตั้งเป้าใหม่ใหญ่กว่าเดิม พร้อมประกาศลุยย โดยตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 36,000 ล้านบาท เป้าหมายรายได้รวม 36,000 ล้านบาท และงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 8,000 ล้านบาท นับว่าเป็นปีที่ทุบสถิติเปิดตัวโครงการใหม่สูงที่สุด มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมา มากถึง 42 โครงการ มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกโปรดักส์ ทุกเซกเมนต์ระดับราคารองรับทุกความต้องการ โดยโครงการแนวราบเปิดตัวมากสุดถึง 38 โครงการ มูลค่ารวม 43,500 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท พร้อมลุยเปิดตลาดอสังหาฯ เพิ่ม 3 จังหวัดใหม่ๆ ในทำเลศักยภาพ ได้แก่ ลำปาง ราชบุรี ลพบุรี ทำให้พัฒนาโครงการครอบคลุมในทุกทำเลรวม 29 จังหวัด เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ผลงานปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีความท้าทายของการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทฯ ก็สามารถเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง ด้วยยอดขายเพิ่มในประเทศไทยรวม 28,864 ล้านบาท โดยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมรวม 26 โครงการ มูลค่ารวม 29,640 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 23 โครงการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8 โครงการภูมิภาค 15 โครงการ) และคอนโดมิเนียม 3 โครงการเจาะไฮไลท์เด็ดปี 2567 บริษัทฯ เตรียมลุยตลาดอสังหาฯ เต็มกำลัง เปิดตัวโครงการแนวราบมากที่สุด ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอีกทั้งมุ่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างสรรค์แบบบ้านซีรีส์ใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น บุกขยายเจาะทำเลศักยภาพสูงตอบโจทย์การอยู่อาศัย อาทิ อรุณอมรินทร์ กรุงเทพกรีฑา อุทยาน - อักษะ พุทธมณฑล และการกลับมาเปิดฉากรุกตลาดคอนโดมิเนียม จัดเต็มด้วยฟังก์ชันและดีไซน์เฉพาะตัว ในราคาที่คุ้มค่า อีกทั้งร่วมกับพันธมิตรจัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าศุภาลัย อาทิ แคมเปญลูกบ้านศุภาลัยจ่ายดอกเบี้ยปีแรก 0% พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน รุกหน้าสู่เป้าหมายระยะกลางด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2573 จาก BAU (Business As Usual)คาดว่าปี 2567 นี้ จะเป็นอีกปีที่บริษัทฯ มีการเติบโตทางยอดขาย รายได้ และกำไร ด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมมากถึง 29 จังหวัด และมีสินค้าพร้อมอยู่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความพร้อมทางต้นทุนทางการเงิน สร้างสรรค์สินค้าและนวัตกรรมต่างๆ การตลาดและการขาย การบริการอย่างครบวงจร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.