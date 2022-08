AIS ย้ำภาพความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รับนโยบายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพื่อกรุงเทพฯ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS เพราะวันนี้ ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดังนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการกระบวนการผลิต แต่การให้บริการของ AIS ก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งยังต้องใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก ที่ผ่านมาเราจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง Green Network ในทุกมิติ มาอย่างต่อเนื่อง“เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก AIS ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเทคโนโลยีทั้ง 3G 4G 5G และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ขยายระบบ Virtual Machine Sever ที่ช่วยประหยัดพลังงาน"ที่ผ่านมา AIS ได้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกให้ได้มากที่สุด อาทิ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณสถานีฐาน ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และชุมสายสถานีฐาน นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายลดปริมาณขยะ ทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการดำเนินธุรกิจ เช่น อุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเราสามารถนำไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีได้ทั้งหมดโดยไม่เหลือซากที่นำไปฝังกลบ และเรายังชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมด้วยการลดใช้กระดาษเปลี่ยนมาใช้ e-bill หรือ Digital Application ต่างๆ พร้อมเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในทุกอุตสาหกรรม สร้างจุดทิ้งแล้วกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero landfill“ดังนั้นพวก AIS จึงขอมีส่วนร่วมกับภารกิจการปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ่านโครงการ AIS Go Green ที่สนับสนุนการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น พร้อมเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ โดยการวางแผนร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดสรรพื้นที่การปลูก เริ่มที่สวนรถไฟจำนวน 5,000 ต้น และตั้งเป้าปลูกให้ได้ครบ 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ พื้นที่เขตพญาไท, โรงขยะอ่อนนุช, ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ถนนอักษะ และ โรงขยะหนองแขม โดยภายในงานครั้งนี้เราได้พันธมิตรกลุ่ม AIS Startup อย่าง Muvmi ผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าปลอดมลพิษ มาช่วยรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย”นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้และตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มักจะสื่อสารเจตนารมณ์และจุดยืนผ่านโลกดิจิทัล เราจึงมอบ Digital badges ‘AIS GO GREEN’ หรือตราสัญลักษณ์ใบรับรองคุณวุฒิดิจิทัล ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความตั้งใจในการปลูกต้นไม้ที่มีทักษะชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม และยังสามารถสื่อสารส่งต่อไปยังกลุ่มคนบน Social Media ให้เห็นถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการปลูกต้นไม้ ซึ่งได้สร้างประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้ได้อีกด้วยสำหรับต้นไม้ในโครงการ AIS GO GREEN ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามการเติบโตตามพิกัดพื้นที่ปลูกภายในสวนรถไฟ และสถานที่อื่นๆ ต่อไป ได้ทาง LINE : @tomorrowtree และยังติดตามภารกิจการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ของ AIS ได้ทาง Facebook: AIS Sustainable