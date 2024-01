คนมีหุ้น “อยากขอสินเชื่อ-สร้าง Passive Income” ต้องทำความรู้จัก “Stocklend by Nestifly”

ให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อระยะสั้น ในรูปแบบของ P2P Lending (Peer-to-Peer Lending) เป็นนวัตกรรมใหม่ของการกู้ยืมเงินที่จะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ โดย StockLend by NestiFly เป็นตัวกลางทำหน้าที่จับคู่ความต้องการระหว่างผู้ขอสินเชื่อและนักลงทุนที่มีความต้องการที่ตรงกันเข้าด้วยกัน ซึ่งแรกเริ่มเปิดตัว ใช้ “หุ้น” เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อจะต้องถือหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นหลักประกันตามที่บริษัทกำหนด และต้องมีพอร์ตหุ้นกับ LIBERATOR ที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลพอร์ตหุ้นสำหรับใช้ในการทำธุรกรรมช่วยให้ผู้ต้องการสินเชื่อสามารถเข้าถึงแหล่งการเงินอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงิน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยเเละโปร่งใส ด้วยระบบที่ปลอดภัยเเละตรวจสอบได้ด้วยระบบ Blockchain ที่ปลอดภัยเเละตรวจสอบได้สำหรับผู้ขอสินเชื่อ เป็นการนำหุ้นในพอร์ตที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านนักลงทุนที่เป็นผู้ให้สินเชื่อสามารถตั้งเกณฑ์การลงทุนได้เอง เช่น ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนต่อสัญญา และอัตราส่วนการให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกัน เป็นการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคาร ทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงเงินลงทุนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านสินเชื่อที่ให้หุ้นเชื่อมทุกโอกาสการลงทุน ซึ่งในอนาคต “หุ้น” คงจะไม่ใช่เพียงหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงอย่างเดียว อาจรวมถึงสินทรัพย์อย่างอื่นที่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ StockLend by NestiFly ยังเป็นแพลตฟอร์ม P2P Lending เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ใช้ “หุ้น” เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลการสมัครและใช้บริการแพลตฟอร์ม StockLend by NestiFly ได้ที่ https://www.nestifly.com หรือ LINE OA @nestifly