คนแห่เอาที่ดิน-บ้านกู้เงิน หนุน "จำนอง-ขายฝากอสังหาฯ "พุ่ง 3 หมื่นล้าน 'แลนด์ฟอร์โลน' เตรียมปล่อยสินเชื่อ 5 พันล้านบาท

ปัญหาหนี้นอกระบบ ยอดปฏอเสธสินเชื่อบ้านกลุ่ม 3 ล้านบาทพุ่ง กลุ่มคนเดือดร้อน เร่งหาเงิน “Land for Loan” ผู้นดำเนินธุรกิจการจำนอง-ขายฝากอสังหาฯ ระหว่างผู้ขายฝากและนักลงทุน โชว์ความสำเร็จหลังเปิดให้บริการเพียง 2 ปี มีผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 ราย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมประกาศลุยธุรกิจปี 67 เต็มสูบ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 2,000-5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโต 100%

โดยเฉพาะในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ประเมินว่าการเติบโตของเทคโนโลยี Blockchain ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ เพื่อเข้าถึงการจัดการทรัพย์สินในวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แลนด์ฟอร์โลน จำกัด (Land for Loan) บริษัทที่เป็นเจ้าของเงินทุนและเป็น Matching ด้านการจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างผู้ขายฝากและนักลงทุน กล่าวว่า หลังจากดำเนินธุรกิจมาได้ 2 ปี มีผู้ใช้บริการด้านการลงทุนอสังหาฯ รับจำนอง-ขายฝากมากกว่า 1,000 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกภูมิภาคและหลายจังหวัดของประเทศไทย"โดยความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การแก้ปัญหา ช่วยเหลือลูกค้าของเราได้ทันเวลา ถือเป็นความสำเร็จของเรา และหลังจากที่เปิดให้บริการธุรกิจมาระยะหนึ่ง ทำให้มองเห็นปัญหาของผู้ใช้บริการ จึงได้ขยายจาก Land for Loan สู่ Loan DD by Land for Loan และในอนาคตอันใกล้นี้มีแผนที่จะขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงสินเชื่อด้านอื่นภายใต้แบรนด์ Loan DD by Land for Loan โดยลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้คู่สัญญาและข้อตกลงที่ดีที่สุด เนื่องจากแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย สามารถลดภาระดอกเบี้ย เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้ SME เพิ่มวงเงินกู้ และช่วยปลดหนี้นอกระบบ"ขณะเดียวกัน บริษัทได้ทำการศึกษาและติดตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดจำนอง-ขายฝากอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำ Asset Tokenization หรือการแปลงทรัพย์สินให้อยู่ในรูปของ Token ที่อยู่บน Blockchain จะช่วยให้การอนุมัติวงเงินจำนอง-ขายฝากทำได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม เป้าหมายธุรกิจในปี 2567 บริษัทได้เตรียมเงินทุนสำหรับจำนอง-ขายฝาก เพื่อขยายความเป็นไปได้ที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยงบปล่อยสินเชื่อ 2,000-5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตถึง 100% ทั้งด้านการอนุมัติสินเชื่อ ธุรกรรมจำนอง-ขายฝาก ซึ่งควบคู่ไปกับ Loan DD by Land for Loan ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้"แม้ว่าตลาดสินเชื่อบ้านจะมีมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านบาท แต่จะพบว่าตลาดจำนอง-ขายฝากมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท และสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นตามความเข้มงวดของธนาคารด้านการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารมีการปฏิเสธการให้สินเชื่อสูงถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ทำให้ตลาดจำนอง-ขายฝากได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ในการอนุมัติสินเชื่อในฐานะตัวกลางและนักลงทุน จำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งตัวผู้กู้และมูลค่าอสังหาฯ ให้แม่นยำ เพื่อป้องกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต"