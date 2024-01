สกัด MORE สูบเงินนักลงทุน / สุนันท์ ศรีจันทรา

คณะกรรมการ MORE เตรียมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 19 มกราคมนี้ เพื่อเสนอวาระการเพิ่มทุน 21,530.24 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 5 สตางค์ เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 สตางค์พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำคัญหรือวอร์แร้นต์รุ่นที่ 3 ในสัดส่วน 2 หุ้นใหม่ต่อ 1 วอร์แร้นต์ ราคาแปลงสภาพหุ้นสามัญ 1 บาทแต่ความหวังในการสูบเงินก้อนโตจากผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ใม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้ว เพราะก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาแทรกแซง ซึ่งเหมือนการส่งสัญญาณเตือนผู้ถือหุ้น MORE ให้ระมัดระวังการเพิ่มทุนก้อนโตเพราะคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นว่า เป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และมีราคาเสนอขายที่ ต่ำกว่าราคาตลาด และยังมีคดีความของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อดีตผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MOREความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงแผนการ ใช้เงินที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ถือหุ้นและคำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการเพิ่มทุนMORE ต้องนำส่งรายงานความเห็นของ IFA ให้ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระMORE ตกเป็นข่าวฉาวโฉ่ ในการเปิดปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์วงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยการโยนคำสั่งซื้อขายหุ้นจำนวน 1,531 ล้านหุ้น ในราคา 2.90 บาท ช่วงราคาเปิดซ้อขายครั้งหรือหรือ ATO โดยผู้ถือหุ้นผู้ขายเป็นกลุ่มที่มีสายสัมพันธ์โยงใยกัน ซึ่งตามแผนผู้ซื้อหุ้น MORE จะไม่ชำราคาค่าซื้อ ขณะที่ผู้ขายรับชำระค่าขายหุ้นจากโบรกเกอร์แต่แผนปล้นโบรกเกอร์แตกเสียก่อน การชำระราคาค่าขายหุ้นถูกสั่งระงับ และมีการสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการปล้น จนมีการกล่าวโทษนายอมฤทธ์ กล่อมเจริญจิตหรือเสี่ยม้อ อดีตผู้บริหาร MORE ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นใหญ่ใน MORE สัดส่วน 25.24% ของทุนจดทะเบียน โดยกล่าวโทษเสี่ยม้อและพวกรวม 32 คนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะใส่เงินเพิ่มทุน MORE มีความเสี่ยง เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และมีความเสี่ยงจากผลตอบแทนหุ้นใหม่ที่อาจคุ้มเพราะผลประกอบการ MORE ลุ่มๆดอนๆ งวด 9 เดือนแรกปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 4.83 ล้านบาท และมีรายได้เพียงปีละ 100 ล้านบาทเศษ แต่กลับเพิ่มทุนสูบเงินจากผู้ถือหุ้นถึง 1,076 ล้านบาทแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ คงไม่มีใครใส่เงินเพิ่มทุน MORE สักเท่าไหร่