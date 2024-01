MORE เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่มีกำหนด

มอร์รีเทิร์น เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด จากเดิม 19 ม.ค.นี้ หลัง ตลท. สั่งจัดทำและส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA กรณีเพิ่มทุน RO ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด

บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering), การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (MORE-W3) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวโดยกำหนดให้วันที่ 19 ม.ค.2567 เป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ช่วงเช้า วันที่ 12 ธ.ค.2566 และมีการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในเนื้อหาให้ครบถ้วนถึง 2 ครั้ง ในบ่ายวันเดียวกัน และในวันที่ 13 ธ.ค.2566 ตามลำดับ แล้วนั้นอย่างไรก็ตามในวันที่ 16 ม.ค.2567 ได้มีหนังสือของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งการให้ MORE จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้นำส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 ม.ค.2567 นั้นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวมีล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพียง 3 วันทำการเท่านั้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามความประสงค์ของมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากบริษัทไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบของราคาหุ้น (Price Dilution) ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา เป็นอย่างดีหากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว “หาก MORE ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 171 (2) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดให้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเวลาการซื้อขายถัดจากการที่ MORE จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดย ไม่ได้นำส่งรายงานความเห็นของ IFA ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่พิจารณารับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของ MORE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย” จะทำให้ยิ่งเกิดผลกระทบและเป็นการซ้ำเติมผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น