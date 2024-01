KH Academy เปิดหลักสูตร KH Preps ปูทางเยาวชนสู่วิชาชีพการเงิน-การลงทุน

KH Academy จับมือพันธมิตรองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ KH Preps ปูพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพด้านการเงิน-การลงทุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต และเตรียมเปิดศูนย์ KH Legal Aid บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้ประชาชนทั่วไป





นายบูรพา สงวนวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการ บริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด ผู้จัดตั้งศูนย์การเรียน KH Academy เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับองค์กรเอกชนผู้ริเริ่มในการร่วมสนับสนุนประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดตั้ง KH Academy เพื่อเป็นศูนย์รวมหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นโดย KH Academy เปิดหลักสูตร KH Preps ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน โดยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในบทบาทหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ เพื่อสำรวจตัวเองให้มีความพร้อมและเกิดวิสัยทัศน์ก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบใบอนุญาตและขั้นตอนรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ซึ่งในแต่ละหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วม 40 คน จำนวน 2 รุ่นต่อหลักสูตร (ต่อปี) ประกอบด้วย 1) Prep for Financial Advisor หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้2) Prep for Fund Manager หลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้และ 3) Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 KH Academy เตรียมเปิด KH Camp for Next C-Suite ซึ่งเป็นค่ายฝึกงานภาคฤดูร้อน (Summer Intern Camp) สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบริษัทพันธมิตรชั้นนำของประเทศไทย เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยตั้งเป้าว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับมอบประสบการณ์และการเรียนรู้ที่มากกว่าและแตกต่างจากการฝึกงานทั่วไปขณะเดียวกัน KH Academy ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.Kudun and Partners Company Limited 2.TTT & Partners Company Limited 3.Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited และ 4.DFDL (Thailand) Limited เปิด KH Legal Aid เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแห่งผลประโยชน์ เช่น มรดก กรมธรรม์ ข้อตกลงหุ้นส่วน คู่ค้า คู่เช่า นายจ้าง-ลูกจ้าง เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ ให้ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กำหนดให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้“กิจกรรมที่ดำเนินโดย KH Academy ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น KH Preps, KH Camp for Next C-Suite และ KH Legal Aid ไม่คิดแสวงหาผลกำไร เป็นไปตามพันธกิจหลักของบริษัทที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันยกระดับคุณภาพการศึกษาและสังคมไทย ด้วยการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่มีความสนใจสู่วิชาชีพด้านการเงินการลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงเปิดให้บริการทางกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าผู้ที่เข้าฝึกอบรม และเข้าร่วมโครงการของ KH Academy จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาตนเอง หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้” นายบูรพา กล่าวในที่สุดนอกจากนี้ ปัจจุบันหลักสูตร Prep for Financial Advisor มีนักศึกษาตอบรับเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวน 40 คนแล้ว และได้เริ่มอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 มกราคม 2567 ส่วนหลักสูตร Prep for Fund Manager และ Prep for Investment Analyst อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ Academy.kaohoon.com จนกว่าจะครบเต็มจำนวน หลักสูตรละ 40 คน ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้จะเปิดอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567