เคทีซีจัดแคมเปญขานรับมาตรการรัฐบาล “อีซี่ อี-รีซีท”

กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ “อีซี่ อี-รีซีท” (Easy E-Receipt) โดยให้สิทธิกับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาทเพื่อกระตุ้นบริโภคภายในประเทศ และคาดหวังมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดเม็ดเงินสะพัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาทนั้น เคทีซีจึงได้ออกแคมเปญ “KTC New Year Shopping 2024 at Department Stores” ร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการของภาครัฐและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เสนอสิทธิพิเศษ แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 13-18% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเธียร์และดิเอ็มสเฟียร์ เฉพาะโซนดีพาร์ทเมนต์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าพารากอน ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต หัวหิน ห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายะ สยามดิสคัฟเวอรี่เฉพาะในส่วนของพื้นที่โอเพ่น สเปซ (เคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ) และไอคอนสยามเฉพาะในส่วนของพื้นที่โอเพ่น สเปซ (เคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ) โดยไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำ และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปความร่วมมือร้านค้าออนไลน์ เสนอสิทธิพิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13-18% เมื่อมียอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตบนช่องทางบริการสั่งซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้า ได้แก่ Line Chat & Shop Facebook Live และ Personal Shopper 1425 Central Online Application และ www.central.co.th ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หรือช่องทาง M Chat & Shop Call To Order และ Live Personal Shopper M Online Application และ www.monline.com ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์กรุ๊ป โดยไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายออนไลน์ขั้นต่ำ และลงทะเบียนใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อรายการสั่งซื้อ