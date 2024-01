กรุงไทยออกเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ดอกเบี้ยสูง 5.2% เพิ่มทางเลือกบริหารเงิน

) เพิ่มทางเลือกการบริหารจัดการทางการเงินให้ลูกค้า โดยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 5.2% ต่อปี โดยลูกค้านิติบุคคลเมื่อฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar ระยะเวลา 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี พร้อมรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อซื้อเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 5.2% หรือโอนเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ตั้งแต่ 5 ม.ค.67-30 เม.ย.67สำหรับลูกค้าบุคคล เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar ระยะเวลา 6 เดือน รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.2% ต่อปี เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ Us Dollar 6 เดือน ต่อที่ 2 ยกระดับสถานะสมาชิกพิเศษเมื่อมียอดเงินฝากสะสมเข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ตั้งแต่ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป รับสถานะสมาชิก Krungthai Iconic และสิทธิสมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Iconic ยอดสะสมตั้งแต่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป รับสถานะสมาชิก Krungthai Precious+ และสิทธิสมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Precious+ พร้อมรับเอกสิทธิ์เหนือระดับทั้งด้านการเงินและด้านไลฟ์สไตล์และต่อที่ 3 ต่อยอดความมั่งคั่ง ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เมื่อบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar ครบกำหนด 6 เดือน ทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร เช่น การลงทุนในหุ้นต่างประเทศระดับโลกผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR หรือ DRx) การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย (Structured Notes) สกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบบคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนและบางส่วน เลือกลงทุนในทองคำออนไลน์ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบริการ Gold Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ลงทุนในกองทุนรวม Krungthai World Class Series และกองทุนเด่นจาก 7 บลจ. ชั้นนำกว่า 200 กองทุนทั่วโลกผ่าน NEXT Invest บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXTทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน ได้ที่สาขาเดียวกัน กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทดังกล่าว ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar ควบคู่กับบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 6 เดือน เพื่อรองรับการโอนเงิน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก