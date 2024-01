NAT เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 92 ล้านหุ้น

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บมจ.แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ (NAT) กล่าวว่า NAT ได้รับการอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) ทั่วประเทศในช่วงไตรมาส 1/67NAT จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วน 28.05% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งในด้านธุรกิจดิจิทัล และบริการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการปรับตัวของภาคธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประมวลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบคลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และยกระดับการบริการให้ลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้มั่นใจว่า NAT จะเป็นที่สนใจแก่นักลงทุน เนื่องจากปัจจัยภาพรวมอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถนำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปีนายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAT เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 92 ล้านหุ้น และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจเทคโนโลยี (TECH) วัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาขยายกิจการและงานโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต จากความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ยังช่วยขยายความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัท พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยเน้นกลุ่มที่ต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยี ครอบคลุมบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) และ 2.ธุรกิจให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น บริการเจ้าหน้าที่ไอที (IT Outsourcing) บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ก (Cabling System) บริการงานด้านระบบภายในอาคาร (Mechanical and Electric : M&E) และ บริการให้เช่าอุปกรณ์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับใช้ภายในสำนักงานตามที่ลูกค้าต้องการ